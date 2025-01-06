اليابان | رحلة فنية إلى قلب مسرح ميناميزا للكابوكي في اليابان

مسرح ميناميزا في كيوتو، الذي يعود تاريخه إلى نحو 400 عام، يُعد أقدم مسرح في اليابان. تأسس هذا المسرح في البداية كمنصة لعرض شكل جديد من الفنون المسرحية ابتكره إيزومو نو أوكوني، والذي تطور ليصبح ما يُعرف اليوم بفن الكابوكي. في هذه المقالة، يشارك النجم الصاعد ناكامورا تاكانوسوكي رؤيته حول سحر هذا المعلم الثقافي العريق وتأثيره على الأجيال الحالية.

مسقط رأس الكابوكي

”إن المنطقة الواقعة على طول ضفاف نهر كامو حول شارع شيجو هي المكان الذي ولد فيه فن الكابوكي. وهي المكان الذي يوجد فيه ميناميزا اليوم، لذا فإن هذا المسرح يحتل مكانة خاصة جدا في قلوب ممثلي الكابوكي“. هكذا يعتقد نجم الكابوكي ناكامورا تاكانوسوكي البالغ من العمر 25 عاما فيما يتعلق بتاريخ الفن الذي يحبه بينما ينظر إلى جسر شيجو أوهاشي من سطح المسرح العريق في كيوتو.



ناكامورا تاكانوسوكي على سطح ميناميزا (غير مفتوح للجمهور). يوجد خلفه معبد شينتوي صغير مكرس لبينزايتين، إلهة الفنون الأدائية (© ماتسودا تاداو).

أجريت مقابلة مع تاكانوسوكي في المسرح في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان يعلب دور البطولة في أول مسرحية له على الطريقة الغربية، بعنوان ”أوتشوتين كازوكو (عائلة غريبة)“. وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة فجأة، إلا أن الشوارع المحيطة بالمسرح كانت تعج بالسياح. كما كان من المقرر أن يشارك هناك في الشهر التالي في أداء فعالية ”كاؤميسي (إظهار الوجه)“ التقليدية.

يقول تاكانوسوكي ”أثناء سيري على طول نهر كامو للوصول إلى المسرح، غالبا ما أتفاجأ بسرور بالمتاجر الأنيقة التي تصطف على جانبي الشوارع، أو أسمع شخصا يعزف الموسيقى. عندها تخطر ببالي فكرة أن الأنهار والجسور هي أماكن يجتمع فيها الناس بشكل طبيعي وتولد فيها الثقافة والحضارة. ربما كانت هذه الفكرة أكثر مصداقية في الماضي، عندما كانت مثل هذه المناطق مراكز رئيسية للتنقل. ولكن حتى اليوم، يقع ميناميزا بجوار مناطق الغيشا في غيون ومياغاواتشو، وهناك أيضا الكثير من المطاعم والحانات الساحرة عبر الجسر في بونتوتشو وعلى طول شارع كياماتشي. وقد كانت هذه البيئة النابضة بالحياة الشريان الذي يرفد تطور مسرحيات وفن الكابوكي“.



ميناميزا هاناميتشي والمسرح (بإذن من شوتشيكو).



مشاركة الأفكار من منطقة الجلوس في الطابق الأول (© ماتسودا تاداو).

المسرح المرخّص الوحيد المتبقي

تعود جذور ميناميزا إلى المؤسسة الأسطورية لفن الكابوكي وهي الراقصة إيزومو نو أوكوني. ووفقا لوثيقة تاريخية تُعرف بـ ”تودائيكي“ تعود إلى أوائل القرن السابع عشر، عملت أوكوني كخادمة في معبد إيزومو تايشا (الآن في محافظة شيماني). وفي عام 1603 جاءت إلى كيوتو، حيث قدّمت ما وصف بأنه ”رقصة كابوكي“. واكتسبت شهرة كبيرة لدرجة أنه تم إنشاء مسرح لعرض رقصها الدرامي في معبد كيتانو تينمانغو الشهير في كيوتو.



يوجد تمثال إيزومو نو أوكوني في الزاوية الشمالية الشرقية لجسر شيجو أوهاشي. العبارة المنقوشة تقول ”هنا، بالقرب من نهر كامو حول شارع شيجو، أدّت أوكوني رقصة كابوكي، مرتدية أزياء أنيقة تجسد روح الذكور الأحرار“. وعلى اليمين، يوجد نصب تذكاري يرمز إلى مسقط رأس ”كابوكي أوكوني“ على طول الجدار الغربي لميناميزا (© ماتسودا تاداو).

كما قامت بجولات حول البلاد حتى أنها دُعيت لتقديم عروض في قلعة إيدو التي كانت مقر الحكومة الشوغونية فيما يعرف الآن بطوكيو. وقد ألهم نجاحها الكثير من المقلدين لها في مناطق مختلفة، في حين توافد الناس في كيوتو على مسارح الكابوكي التي تصطف على ضفاف نهر كامو بالقرب من شيجو. وقد مُنحت سبعة من هذه الأماكن تراخيص من قبل الحاكم الشوغوني في كيوتو خلال عصر غينّا (1615-1624)، لكنه حظر ”أونّا كابوكي“، الذي تؤديه نساء يرتدين ملابس الرجال، حيث كان يُعتبر مخلا بالآداب العامة. وهو ما أدى إلى ظهور ”يارو كابوكي“ الذي يلعب فيه الرجال أدوارا ذكورية وأنثوية.

أدت سلسلة من الحرائق خلال القرن الثامن عشر إلى إغلاق الكثير من دور العرض، ولم يبق في كيوتو سوى مسرحين رئيسيين بحلول أواخر فترة إيدو، أحدهما على الجانب الجنوبي من شيجو والآخر في مقابله من الشمال. وفي عام 1893 أغلقت القاعة الشمالية، ما جعل من ميناميزا (والتي تعني حرفيا ”المسرح الجنوبي“) مسرح الكابوكي الوحيد في كيوتو الذي يحتوي على ”ياغورا (برج مشاهدة يحمل علما للفرقة)“ ما يدل على أنه مرخص بشكل رسمي من قبل شوغونية توكوغاوا.



واجهة مسرح ميناميزا الفخمة مصممة على طراز موموياما، الصورة ملتقطة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024. يوجد ياغورا بالقرب من السطح كما توضحه الصورة على اليمين بالتفصيل، وهو يدل على أن المسرح مرخص من قبل شوغونية إيدو (© ماتسودا تاداو).

الحفاظ على الطابع التقليدي

استحوذت شركة شوتشيكو على ميناميزا في عام 1906 وأعادت تشييده في عام 1929 ليكون مبنى من الخرسانة المسلحة مكونا من 5 طوابق بواجهة أنيقة على طراز موموياما. خضع المسرح لعدة تجديدات على مر السنين، ولكن المبنى نفسه تم الحفاظ عليه. وفي عام 1996، تم تحديده كأحد الممتلكات الثقافية المادية المسجلة في اليابان.

أُغلق المسرح لإجراء تعزيزات لمقاومة الزلازل من يناير/كانون الثاني عام 2016 إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وأعيد فتحه في نوفمبر/تشرين الثاني بفعالية كاؤميسي في الذكرى السنوية الـ 400 والتي استمرت لمدة شهرين. تميزت الفعالية بتقديم العروض الأولى لثلاثة أجيال من عائلة فنية تحت أسماء مسرحية جديدة هي: ماتسوموتو هاكوؤ الثاني وماتسوموتو كوشيرو العاشر وإيتشيكاوا سوميغورو الثامن.



اليوم الافتتاحي لفعالية كاؤميسي لعام 2018 في ميناميزا. تتضمن لوحات مانيكي أسماء الممثلين المميزين مثل هاكوؤ وكوشيرو وسوميغورو، بالإضافة إلى الكثير من الممثلين الآخرين المتميزين (© جيجي برس).

تبلغ سعة مسرح ميناميزا 1082 مقعدا، وهو أقل من سعة المسرحين الرئيسيين لعروض الكابوكي في طوكيو، حيث يحتوي مسرح كابوكيزا على 1964 مقعدا ومسرح شينباشي إينبوجو على 1428 مقعدا. لكن مسرح ميناميزا يحتل مكانة خاصة لدى تاكانوسوكي، حيث لا زال يحتفظ بأجواء مسرح الكابوكي التقليدية.

”الشكل الأنيق للمبنى والردهة ذات المظهر القرمزي والإضاءة العتيقة كلها مظاهر ذات جاذبية خاصة للغاية. أشعر براحة كبيرة مع المسرح الصغير وهذا العدد من المقاعد. قد يكون مسرح كابوكيزا في طوكيو هو ”المنصة الرئيسية“ لمعظم ممثلي الكابوكي اليوم، لكنه كبير بعض الشيء بحيث لا يمكن تسميته بمسرح صغير، إنه بالتأكيد مسرح ضخم. لدي انطباع بأن مسرحيات الكابوكي وأساليب الأداء في الماضي مطورة بشكل يأخذ في الحسبان حجم وأجواء ميناميزا. وبالتالي، فإن التمثيل هنا يمثل تجربة تعليمية قيمة بالنسبة لي“.



المنظر من منطقة الجلوس في الطابق الثالث، والتي يفضلها عشاق الكابوكي. يعتبر الجملون المنحني فوق المسرح من السمات الفريدة لمسرح ميناميزا (بإذن من شوتشيكو).



يحب تاكانوسوكي بهو ميناميزا المزين بلوحة لأداء كانجينتشو في عصر تايشو (© ماتسودا تاداو).

اللقاء الأول

ظهر تاكانوسوكي لأول مرة على مسرح ميناميزا عندما كان عمره 19 عاما خلال فعالية كاؤميسي في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، مباشرة بعد إعادة افتتاح المسرح. يقول مستذكرا ”كانت الأجواء احتفالية في جميع أنحاء المدينة. كان المسرح ممتلئا بالكامل كل يوم، وأتذكر أنني كنت في غاية التوتر“.

درجت العادة على أن تُقام عروض كاؤميسي في بداية موسم الكابوكي وكانت تاريخيا تُعتبر الأكثر أهمية. في الماضي، عندما كانت العديد من المسارح تتنافس على الجمهور، كان الممثلون يوقعون عقودا سنوية تستمر من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، وكانت أسماء الممثلين المتعاقدين تُعرض بشكل بارز في فعاليات ”إظهار الوجه“ هذه في نوفمبر/تشرين الثاني. إن فعالية كاؤميسي التي يقيمها مسرح ميناميزا هي أعرق مثال – لا زال باقيا – على هذه الممارسة.

استحوذت شركة شوتشيكو على حقوق إدارة مسرح كابوكيزا في عام 1913، وبذلك أصبحت الشركة الوحيدة في البلاد التي تقدم عروضا تجارية للكابوكي. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تقليد كاؤميسي، حيث تقيم مثل هذه العروض في مسرح كابوكيزا في نوفمبر/تشرين الثاني وفي مسرح ميناميزا في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أن الممثلين اليوم لم يعودوا مرتبطين بعقود سنوية.



تاكانوسوكي يقف أمام ملصقات مسرحية أوتشوتين كازوكو وكاؤميسي في ميناميزا، حيث قدم عروضه لمدة شهرين متتاليين في نهاية عام 2024 (© ماتسودا تاداو).

عروض أمام جمهور مميز

حصل ناكامورا توميجورو الخامس – والد تاكانوسوكي – على لقب كنز وطني حي. وعند وفاته كان تاكانوسوكي يبلغ من العمر 11 عاما فقط، وبالتالي أصبحت زياراته إلى ميناميزا أقل وتيرة. ولكنه استمر في السفر إلى كيوتو، حيث دُفن والده وجده (توميجورو الرابع). ومع ذلك، شعر تاكانوسوكي في البداية بالرهبة من الأجواء المميزة لفعاليات كاؤميسي، ولا سيما رؤية الكثير من الغيشا المحترفات والمتدربات وهن يرتدين ملابسهن الكاملة بين الجمهور.

تحضر جميع فتيات الغيشا من المناطق الخمس في كيوتو بالتناوب كجزء من تدريبهن الفني (تسمى هذه الرحلات بـ ”كاغاي سوكين“). ومن المعتاد أن يذهبن في فترات الاستراحة إلى الكواليس للحصول على دبابيس شعر خاصة على شكل لوحات مانيكي المعروضة خارج المسرح موقعة من قبل الفنان المفضل لديهن.



فتيات غيشا صغيرات متدربات يحضرن عرض كاؤميسي في ميناميزا عام 2022 (© كيودو).

يقول تاكانوسوكي مستذكرا ”في أول عرض كاؤميسي لي، شاركت غرفة تبديل الملابس مع ناكامورا غانجيرو وذهلت من عدد فتيات الغيشا الشابات اللاتي كنّ يزرننا خلف الكواليس. قلت في نفسي يا إلهي، هذا مذهل! وفي الوقت نفسه، ذهلت من الحيوية المتواصلة لثقافة وتقاليد كيوتو. لا تقتصر فعالية كاؤميسي في ميناميزا على الاستعراض فحسب، بل تشكل أيضا فرصة للأداء أمام جمهور مميز. لقد تأقلمت أكثر على ممارساتها المميزة الآن، لكنني سأظل متأهبا لأدواري في عرض مسرحي قادم. وآمل أن يزور المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذا المسرح المهم تاريخيا، ولا سيما مع اقتراب معرض إكسبو في أوساكا في عام 2025“.



بصفته نجم مسرحية أوتشوتين كازوكو، تم منح تاكانوسوكي غرفة ملابس خاصة به (© ماتسودا تاداو).



سيقدم تاكانوسوكي عرضا في موسم أساكوسا كابوكي للعام الجديد، والذي يعتبر ”بوابة النجاح“ للممثلين الصاعدين، في يناير/كانون الثاني عام 2025 (© ماتسودا تاداو).

مسرح كيوتو ميناميزا

العنوان: هيغاشيزومي، شيجو-أوهاشي، هيغاشياما-كو، كيوتو

الوصول: يمكنك الوصول إلى المسرح مباشرة من محطة غيون-شيجو على خط كييهان الرئيسي أو المشي لمدة 3 دقائق تقريبا من محطة كيوتو كاواراماتشي على خط هانكيو كيوتو. كما يمكن الوصول للمسرح بسيارة أجرة على بعد 15 دقيقة تقريبا من محطة كيوتو على خطوط جي آر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، الترجمة من الإنكليزية. المقابلة والنص من قبل هاشينو يوكينوري من Nippon.com. تصفيف الشعر والمكياج: هاناي ناؤ من Jouer. صورة العنوان: ممثل الكابوكي ناكامورا تاكانوسوكي يجلس على ممشى هاناميتشي في مسرح ميناميزا في كيوتو. © ماتسودا تاداو)