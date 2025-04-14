انت الان تتابع خبر عتب برلماني على وضع النجف الخدمي.. 16 مشروعا تنتظر حجر الأساس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشرماني في حديث لـ الخليج 365، إن "الواقع الخدمي في محافظة النجف الاشرف دون مستوى الطموح، اذ إن هناك العديد من المشاريع وخصوصا الوزارية التي أدرجت وأحيلت والتي تم تأشيرها من قبل وزارة المالية، ولكن لم يتم تنفيذ مشروع واحد لغاية الان".وأضاف الشرماني، أن "رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الى محافظة النجف في العام السابق وعد بإنجاز جملة من المشاريع المهمة خصوصا فيما يتعلق بمحطات المعالجة والمشاريع"، مستدركا بالقول "نحن نسأل رئيس الوزراء لماذا التقصير أو الاهمال بحق محافظاتنا الوسطى والجنوبية؟ وخصوصا محافظة مهمة مثل النجف ولها رمزية وخصوصية في الوقت الذي يتم الاهتمام بمشاريع البنى التحتية في محافظة بغداد".

وتابع الشرماني، أن "أكثر من 16 مشروعا مهما تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دينار، لكن لم يتم وضع حجر الأساس لمشروع واحد لغاية اليوم".

