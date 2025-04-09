انت الان تتابع خبر بيان من المخابرات بخصوص "تقرير مخابراتي عن توسع التظاهرات في العراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان فجر اليوم، انه "تداولت بعض منصات التواصل الإجتماعي تقريراً نُسب إلى جهاز المخابرات الوطني حذّر من اتساع التظاهرات في بعض المحافظات العراقية خلال العام الحالي بفعل مؤثرات خارجية وأشار إلى أن إضراب الملاكات التربوية في ٦/ ٤/ ٢٠٢٥ كان جزءاً من ذلك التحذير".



وأضاف انه "في الوقت الذي ينفي الجهاز علاقته بهذا التقرير جملة وتفصيلاً يؤكد على أنه ملتزم بالعمل وفق السياقات الدستورية والقانونية وضمان الحريات العامة والتعبير عن الرأي".

ودعا الجهاز "وسائل النشر إلى توخي الدقة في تداول مثل هذه التقارير التي تحاول تضليل الرأي العام والحذر من محاولات التشكيك بمهنية مؤسسات الدولة الوطنية بمختلف مسمياتها".