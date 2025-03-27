انت الان تتابع خبر العراق يتضامن مع كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزارة الخارجية تعرب عن تضامن جمهورية العراق، حكومةً وشعبًا، مع جمهورية كوريا الصديقة، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم من جراء الحرائق المدمرة التي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا”.وأضاف، “إذ تشارك جمهورية العراق جمهورية كوريا الألم والحزن في هذه المحنة، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الكوري الصديق، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ومثمّنة جهود السلطات الكورية في مواجهة هذه الأزمة بكفاءة وتفانٍ”.

وتابع البيان، أن “هذه الأحداث المؤلمة تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتعكس أواصر التضامن الإنساني التي تربط بين الشعوب”.

