انت الان تتابع خبر عباس يهاتف السوداني: نشكر العراق لدعمه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وشهد الاتصال "البحث في أوضاع الشعب الفلسطيني"، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت والمبدئي في إدانة العدوان، ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

من جانبه، عبر عباس عن "شكره وتقديره للعراق لمواقفه الداعمة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وتقديمه كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وجهوده في تعزيز الاستقرار بالمنطقة".