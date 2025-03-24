انت الان تتابع خبر المفوضية تحدد موعد انطلاق تحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان " عملية تحديث البيانات والمعلومات ستستمر لمدة شهر كامل"، مشيرة الى ان "عمليات التحديث ستشمل التصحيح، والاضافة، والتسجيل لأول مرة، وتسجيل القوات الأمنية والنازحين".وتابعت، انه "المفوضية نشرت 1079 مركزا سيعمل على استقبال المواطنين لتحديث بياناتهم"، لافتة الى ان "حالات إضافة المواليد الجديدة تتطلب جلب الوثائق الرسمية (البطاقة الوطنية، بطاقة السكن او البطاقة التموينية) ".

وأضافت، ان "طلب تغيير الانتخاب الى المحافظات الأخرى، يتطلب جلب البطاقة الوطنية الموحدة، هوية الأحوال الدنية وشهادة الجنسية لمن لا يمتلكون البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية من سنة 2021 فما اكثر لأثبات سكنه بالمحافظة "، مبينة ان "التغيير داخل المحافظة، يتطلب البطاقة الوطنية الموحدة، حوية الأحوال الجنسية للذين لا يمتلكون البطاقة الوطنية".

واردفت: "هناك استثناءات الى عمليات التغيير بالنسبة للزوجة من داخل المحافظة، والحاقها الى مركز اقتراع الزوج من جلب عقد الزواج والمتمسكات التي تثبت صلة القرابة "، مضيفة ان "الاستثناء يشمل تغيير الأبناء غير المتزوجين والحقاهم بمركز افتراع الاب، وحالة وفاة الاب يلحقون بمركز اقتراع الام، وفي حال وفاة الابوين، يلحقون بمركز اقتراع رب الاسرة بعد اضافتهم الى البطاقة التموينية".

وبينت، انه "يسمح للناخب بتصحيح الخطأ للمسجل بالبطاقة البايومترية في بياناته"، موضحة ان "تغيير الاسم الكامل يجب يكون بقرار من المحاكم المختصة".

وأكدت: انه "تسجيل بيانات النازحين يكون داخل المخيمات فقط، ويتم الاعتماد على بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، باستثناء قضاء سنجار".

وتابعت، انه "تسجيل القوات الأمنية من غير المسجلين سابقا، وتكون عملية التسجيل العام"، منوهة الى ان "التغيير من العام الى الخاص بالنسبة الى المنتسبين يجب ن يكون حامل للرقم الاحصائي ولا يمكن التغيير دون هذا الرقم".

ونوهت، ان "النقل متاح للناخبين سواء كان داخل المحافظة او خارجها، باستثناء (نينوى، الانبار، صلاح الدين، كركوك) للحفاظ على ديمغرافية هذه المحافظات".