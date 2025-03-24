انت الان تتابع خبر مافيات تبييض الأموال تعبر سوق العقارات وتلجأ الى تهريب الذهب وغشه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، إن "تهريب الذهب أصبح واجهة لغسيل الأموال، ولدينا معلومات موثقة بأن هناك عمليات تهريب منظمة تتحرك ما بين دبي وتركيا وبعض عواصم الدول الأخرى"، مبينة أن "هذه المافيات تقوم بتهريب ذهب مغشوش وتقوم بتغيير (عيار) الذهب من 16 الى 18 أو من 18 الى 21".وأضافت نصيف، أن "هذه المافيات تحاول ضرب الاقتصاد العراقي عبر ضرب المنصة العراقية، لانهم يدخلون من خلالها لشراء الذهب"، لافتة الى "وجود تحركات من أجهزة المخابرات والأمن الوطني ضد مافيات تهريب الذهب".

وتابعت نصيف، أن "هذه المافيات تقوم بتأجير منازل في مناطق ببغداد لخزن الذهب بعقود لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومن بعدها يتحولون الى عقار آخر لخزن الذهب فيه بغرض التمويه وعدم لفت الانتباه".

وأوضحت نصيف أن "هذه المافيات أصبحت خطرة ومضرة بالاقتصاد العراقي"، مشيرة الى ان "المافيات بدأت باللجوء الى تهريب الذهب بعد التضييق الذي حصل في سوق العقارات، فأصبحت بديلا عنها في عمليات الغش والتلاعب وتبييض الأموال".

