انت الان تتابع خبر العراق يرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "إذ تبارك الوزارة هذا الإنجاز ، تعرب عن أملها بأن تسهم قيادة فخامته في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبلٍ مشرق يسوده التقدم والازدهار".وأضافت: "يؤكد العراق، حكومةً وشعباً، وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، مجدداً التزامه بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وختمت الوزارة: "نتمنى لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والنمو للبنان العزيز".

