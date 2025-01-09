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العراق يرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "إذ تبارك الوزارة هذا الإنجاز ، تعرب عن أملها بأن تسهم قيادة فخامته في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبلٍ مشرق يسوده التقدم والازدهار".

وأضافت: "يؤكد العراق، حكومةً وشعباً، وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، مجدداً التزامه بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وختمت الوزارة: "نتمنى لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والنمو للبنان العزيز".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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