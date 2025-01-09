انت الان تتابع خبر السامرائي: نجدد دعمنا لتطوير قدرات الشرطة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نُحيي باعتزاز كبير المسيرة الوطنية لقوات الشرطة العراقية بكل تشكيلاتها وصنوفها ودورها في حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، ونستذكر بفخر شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل العراق وخصوصاً في معارك التحرير ضد الإرهاب".



وأضاف: "نجدد دعمنا لجهود تطوير قدرات الشرطة الوطنية بهدف تعزيز سيادة القانون".