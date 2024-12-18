انت الان تتابع خبر مقترحات نيابية لسن قانون المياه الجوفية.. ما الفائدة منه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس اللجنة فالح الخزعلي قال، "بعد أن صوتت اللجنة على قانون المجلس الوطني الأعلى للمياه الذي تأخر كثيراً، رُفع إلى هيئة الرئاسة ليُدرج على لائحة أعمال المجلس" موضحاً أنَّ "القانون سينظِّم ملف المياه بشكل عادل بين المحافظات وفق الخطط اللازمة لمواجهة التحديات المناخية".الخزعلي أضاف، أنَّ "اللجنة تعمل على سنِّ قانون المياه الجوفية لأهميته القصوى للبلاد استناداً للمادة 60 ثانياً من الدستور، مشيراً إلى أنَّ تلك المياه تعتبر مياه الأجيال في العراق ولهذا يجب أن تكون لها قيمة ويتم تسعيرها".

وأوضح أنَّ "الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية أوردت مسوَّدة القانون إلى اللجنة وقد رفعنا هذه المقترحات إلى الدوائر البحثية كافة وإلى كل الجهات القطاعية من أجل أن نخرج بقانون ناضج".