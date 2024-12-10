انت الان تتابع خبر في يوم النصر.. السامرائي يشيد بتضحيات الشهداء ويؤكد على ضرورة استكمال جهود الإعمار والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له: "في الذكرى السابعة ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض الوطن دفاعاً عن كرامته، ونحيي بطولات قواتنا الأمنية والعسكرية بجميع تشكيلاتها، ووقوف عشائرنا الغيارى إلى جانب أبناء وطنهم، والدور التاريخي للمرجعيات الدينية في تعزيز الوحدة والصمود".



وثمّن رئيس تحالف العزم، الجهود التي تبذلها الحكومة لإعمار ما دمرته الحرب، مجددا الدعوة إلى توسيع هذه الجهود واستكمال مشاريع التنمية التي تعيد الحياة إلى المدن التي عانت من الإرهاب، وفاءً لتضحيات الشهداء وصمود أبناء الوطن.

