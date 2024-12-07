انت الان تتابع خبر بعد وقوع "البو كمال" بيد قسد.. رئيس اركان الجيش ونائب العمليات المشتركة يصلان القائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمرارا لإكمال خطط المناورة والانفتاح وتفقد القطعات ولمجابهة كل التحديات، وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله و الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، الى منفذ القائم".



وأضافت ان "المحمداوي ويار الله تفقدا الشريط الحدودي، يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وعدد من القادة والضباط".

وخلال الساعات الماضية، سقط منفذ البو كمال في الجانب السوري المقابل لمنفذ القائم على الجانب العراقي، بيد قوات قسد الكردية المدعومة امريكيًا بعد انسحاب الجيش السوري، فضلا عن مناطق دير الزور التي بات جانب شرق الفرات منها بيد قسد، وما غرب الفرات سقط بيد المسلحين المعارضين، وسط تساؤلات عن الفصائل المسلحة المقربة من ايران والنظام السوري والتي كانت تنتشر بالفعل في مناطق دير الزور.