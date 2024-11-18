انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان الوضع المتوتر في المحيط الإقليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول اللقاء "مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية والإدارة الجديدة المرتقبة في واشنطن، إلى جانب استعراض نتائج القمة العربية الإسلامية وقمة المناخ"، كما تطرق الجانبان إلى "الوضع المتوتر في المحيط الإقليمي والتحديات الراهنة".

وناقش الطرفان "مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة الإدارة الحالية، والتوقعات المستقبلية لهذه العلاقات، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون الجيد بين البلدين وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة"، بحسب البيان.