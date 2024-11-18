انت الان تتابع خبر مستشار ترامب لـ السومرية: نفوذ ايران سيتقلص في الشرق الاوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوما في برنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حزب الله فقد اكثر من ثلثي قوته وهو مخترق من قبل الموساد".واضاف، ان "ترامب عازم على انهاء حزب الله ووقف انشطة ايران وانهاء ملفها النووي وتقليص نفوذها في الشرق الاوسط وتطبيق الاتفاقية الابراهيمية وفرض عقوبات اقتصادية عليها"، مشيرا الى ان "ايران هي رئيسة محور المقاومة ويساعدها العراق وسوريا واليمن ولبنان".

وتابع، ان "الضربات الاسرائيلية قضت بالكامل على اجهزة الدفاع الايرانية وبامكانها ان ترسل طائرات وتقصف اي موقع تريد قصفه دون وجود من يصد هذه الضربات"، مردفاً ان "اسرائيل هجمت بـ 100 طائرة ولديهم خرائط لمواقع الدفاعات الجوية وجواسيس داخل الاراضي الايرانية والدليل مقتل هنية".

ولفت الى ان "نفوذ ايران سيتقلص بشكل كبير في الشرق الاوسط وترامب حريص على تقليصه حتى لو كلفه الامر ضرب المنشآت النفطية والنووية لها".

واكد، ان "ترامب يريد انهاء الحرب على اساس فوز الولايات المتحدة وحلفاءها والذي منهم اسرائيل"، مضيفا أن "معضم البلدان العربية ستطبع مع اسرائيل شاءت ام ابت لان ترامب يطبق ما يريد، والاتفاقيات الحالية يديرها بايدن بامر من ترامب لغاية تسلمه المنصب".

واكمل، ان "4 دول فقط ممانعة للتطبيع (العراق، سوريا، لبنان، اليمن) لان ايران تضغط عليها وباقي الدول كلها مطبعة وعندما يقلص نفوذ ايران سيطبع الجميع"، مختتماً قوله: "ترامب يريد القضاء على فصائل المقاومة في العراق مثل ما يحصل في لبنان وفلسطين الان ليكون حراً ذو سيادة".