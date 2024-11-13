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نشرة السومرية.. السوداني في كردستان وأمل بحل المشاكل العالقة

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يفتحُ مع كردستان ملفي الانتخاباتِ وتصديرِ النفط.. والاقليمُ يأملُ بحلِ المشاكلِ العالقة

• موسمُ انتقالاتٍ بين الكتلِ على مستوى مجالسِ المحافظاتِ يفتحُ تساؤلاتٍ حول التزامِ السياسيين بوعودِهم

• مساوماتٌ وطردٌ لساكني معسكرِ الرشيد بالقوةِ من قبلِ الشركةِ المستثمرةِ ومطالباتٌ بالتدخل

• بسببِ تلكؤِ مشاريعِ المحافظات.. اتهاماتٌ تطالُ وزيرةَ الماليةِ نتيجةَ توقفِ التمويل

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MO Nasa

MO Nasa

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