انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. السوداني في كردستان وأمل بحل المشاكل العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يفتحُ مع كردستان ملفي الانتخاباتِ وتصديرِ النفط.. والاقليمُ يأملُ بحلِ المشاكلِ العالقة• موسمُ انتقالاتٍ بين الكتلِ على مستوى مجالسِ المحافظاتِ يفتحُ تساؤلاتٍ حول التزامِ السياسيين بوعودِهم

• مساوماتٌ وطردٌ لساكني معسكرِ الرشيد بالقوةِ من قبلِ الشركةِ المستثمرةِ ومطالباتٌ بالتدخل

• بسببِ تلكؤِ مشاريعِ المحافظات.. اتهاماتٌ تطالُ وزيرةَ الماليةِ نتيجةَ توقفِ التمويل

