انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد موقف العراق الرافض "بشدة" لاستخدام أجواء العراق لضرب إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم السبت، الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور.وبحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور – بحسب البيان - سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب.

وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أوأية دولة من دول المنطقة، وفقا للبيان.