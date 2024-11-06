انت الان تتابع خبر البرلمان يترقب وصول ورقة "التعديل الوزاري" التي اعلن عنها السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ايام قليلة تفصل عن وصول ورقة التعديل الوزاري التي اعلن عنها السوداني الى البرلمان، والتي من المتوقع ان تحدث تغييرا بخمسة وزراء، على ان يكون الوزير البديل من الكتلة نفسها وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل.



وتتحدث لجنة التخطيط البرلمانية عن تريث الحكومة باعلان اسماء الوزراء المشمولين بالتغيير، لابعاد الضغوط السياسية عن الحكومة بخصوص هذه الخطوة.