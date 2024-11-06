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البرلمان يترقب وصول ورقة "التعديل الوزاري" التي اعلن عنها السوداني

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بغداد - ياسين صفوان - ايام قليلة تفصل عن وصول ورقة التعديل الوزاري التي اعلن عنها السوداني الى البرلمان، والتي من المتوقع ان تحدث تغييرا بخمسة وزراء، على ان يكون الوزير البديل من الكتلة نفسها وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل.

وتتحدث لجنة التخطيط البرلمانية عن تريث الحكومة باعلان اسماء الوزراء المشمولين بالتغيير، لابعاد الضغوط السياسية عن الحكومة بخصوص هذه الخطوة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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