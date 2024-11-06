انت الان تتابع خبر علي العلاق يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها.. هذا ما بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "علي محسن العلاق استقبل السفير الأذربيجاني لدى العراق نصير محمدوف، إذ جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق وأذربيجان والسبل الكفيلة بتطويرها لتشمل مجالات إقتصادية مختلفة".وأكد العلاق "ضرورة الارتقاء بطبيعة العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجال المصرفي للبلدين، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية".

وأشار الى ان "أهمية التعاون على مستوى تبادل الخبرات وعملية تحويل الأموال لتسهيل التجارة بين البلدين".

من جانبه اكد السفير على "أهمية العلاقات الاقتصادية مع العراق وضرورة تذليل العقبات لتعزيز ونموها"، موجهاً دعوة للعلاق "لزيارة اذربيجان تمهيداً لتعاون مستقبلي في مجالاتٍ اقتصادية ومصرفية".