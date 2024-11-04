انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا يخص رواتب الموظفين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني:أولاً: العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض.

ثانياً: قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".