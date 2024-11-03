انت الان تتابع خبر نائب سابق: المشهداني مرشح القوى السنية وليس الاطار التنسيقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العيساوي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "المشهداني هو مرشح القوى السنية ولا صحة لكونه مرشحاً للإطار"، لافتاً الى ان "كل مرشح يحتاج الى دعم القوى السياسية والاطار لم يكن له دورا بتأخر انتخاب رئيس البرلمان بل القوى السنية هي من تتحمل مسؤولية ذلك".واضاف، ان "الاطار يتحمل مسؤولية المسرحية التي جرت في جلسة انتخاب محمود المشهداني"، معتبرا ان "ما حدث يضرب العملية السياسية بالصميم والمصالح تتقدم على كل شيء ".

واشار الى ان "تصريحات المشهداني المثيرة للجدل كانت وهو خارج المنصب".

