انت الان تتابع خبر الأعرجي ولوكاس سخرورس على طاولة واحدة لبحث التعاون بين العراق وبعثة الناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم السبت، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخرورس".وتناول اللقاء – بحسب البيان - بحث تعزيز أطر التعاون بين العراق وبعثة الناتو وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، لاسيما الاستفادة في تدريب القوات الأمنية بوصفها بعثة استشارية وتدريبية وليست قتالية.

وجدد الأعرجي، التأكيد على ان العراق حريص على العمل مع بعثة الناتو، مشددا على أهمية دعم البعثة للقوات العراقية.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أن الحاجة مستمرة لتبادل الخبرات والاستفادة بين العراق والبعثة، لما يمتلكه العراق من خبرة طويلة ومتراكمة.

