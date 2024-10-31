انت الان تتابع خبر رسائل من المندلاوي للقوى السياسية والنواب قبل جلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المندلاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ممثلي المكونات كافة مطالبين بالتواجد في قاعة المجلس للأدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية، مؤكدًا على ضرورة ابعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وان تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا، وان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.



فيما اشار إلى ان حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك واساسِ في العملية السياسية.

