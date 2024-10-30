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إعفاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من منصبه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، على إعفاء رئيس مجلس المحافظة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه، مشيرا الى ان عدد المصوتين كان 10 اعضاء.

ويوم أمس، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة طارئة، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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