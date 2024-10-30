انت الان تتابع خبر إعفاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من منصبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، على إعفاء رئيس مجلس المحافظة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه، مشيرا الى ان عدد المصوتين كان 10 اعضاء.



ويوم أمس، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة طارئة، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به.

