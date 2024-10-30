انت الان تتابع خبر موقف مثير للسيد الصدر بشأن "استخدام السلاح ضد العراقيين".. ما علاقته بمهاجمة منزل القبانجي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحساب الناطق باسم السيد الصدر، صالح محمد العراقي والذي نقل نص الكلام عن السيد الصدر: "كل من يستعمل السلاح في العراق ضد العراقيين فهو يستعمله طلقة في صدري وانا براء منه الى يوم القيامة ويعتبر مطرودا من ال الصدر ومن التيار الوطني الشيعي"، معتبرا ان "كل من يتعاون معهم يعتبر من اعدائي واعداء العراق".وكان السيد الصدر قد زار قبل ساعات امام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي في مكتبه، وذلك بعد تعرض منزل القبانجي لهجوم بقاذفة فجر اليوم من قبل مجهولين.

لكن موقف السيد الصدر اليوم يثير التساؤلات حول ما اذا كان المتورطين بمهاجمة منزل السيد القبانجي ينتمون او يدعون الانتماء الى التيار الصدري.