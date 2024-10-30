انت الان تتابع خبر السيد الصدر يزور القبانجي بعد تعرض داره لهجوم بـ"قاذفة" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للقبانجي، ان "سماحة السيد مقتدى الصدر زار سماحة السيد صدر الدين القبانجي في مكتبه الخاص اثر استهداف منزله في حي الغدير وسط محافظة النجف الاشرف من قبل عصابات إجرامية".



وبحسب البيان، عبر السيد القبانجي عن اعتزازه بهذه الزيارة، من جانبه عبر السيد الصدر عن "استهجانه واستنكاره لهذا الحادث الاجرامي"، وفقا للبيان.