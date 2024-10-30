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اليكم نتائج انتخابات كردستان في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة

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بغداد - ياسين صفوان - نتائج محافظة السليمانية:

الاتحاد الوطني الكردستاني: 15

الجيل الجديد: 8

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 3

الاتحاد الإسلامي: 3

جماعة العدل الإسلامية: 2

كتلة هلويست: 2

كتلة التغيير: 1

كتلة الشعب: 1


كتلة التحالف الكردستاني: 1

الكوتا: 1 دانا آمانج مقعد مسيحيين

الكوتا: 1 مقعد التركمان

نتائج محافظة دهوك:

نتائج انتخابات محافظة دهوك 25 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 18

الجيل الجديد: 2

الاتحاد الإسلامي: 2

الاتحاد الوطني الكردستاني: 1

كتلة هلويست: 1

جيمس حسدو: 1 (مسيحيون)

نتائج انتخابات محافظة أربيل:

نتائج انتخابات محافظة أربيل 34 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 17

الاتحاد الوطني الكردستاني: 6

الجيل الجديد: 5

كتلة هلويست: 1

الاتحاد الإسلامي: 1

جماعة العدل الكردستانية: 1

جبهة الشعب: 1

كوتا: 1 (مسيحيون)

كوتا: 1 (تركمان)

نتائج انتخابات محافظة حلبجة 3 مقاعد:

الاتحاد الوطني الكردستاني: 1

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 1

الاتحاد الإسلامي: 1

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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