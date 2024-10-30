انت الان تتابع خبر المفوضية: سننشر نتائج انتخابات كردستان النهائية بكامل تفاصيلها اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية عمر أحمد، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".وأضاف أحمد، أن "41 ألفاً من موظفي الاقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي"، مشيرا الى انه "سيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية".

وشدد رئيس مجلس المفوضين على ان "3 أيام فقط هي مجال للطعن من قبل كل الجهات على نتائج الانتخابات النهائية".

