انت الان تتابع خبر المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا، ستعلن النتائج النهائية لانتخاب برلمان اقليم كردستان العراق في مقر اللجنة المركزية في أربيل.



يشار إلى أن العمل في برلمان الإقليم قد تعطل منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.