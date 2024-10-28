انت الان تتابع خبر اللجنة القانونية تكشف كواليس جلسة "القوانين الجدلية".. على ماذا اتفقوا واختلفوا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز، إن "تمرير القوانين بسلة واحدة كشف بشكل واضح عملية ربط القوانين ولمصلحة من"، مبينا انه "لا يوجد أي اعتراض على قانون الأحوال الشخصية كتعديل وكان هناك اتفاق كامل على تمريره".وأضاف ان "عملية ترتيب جدول الجلسات تتم تحقيقا لأغراض معينة لتمرير بعض القوانين"، مؤكدا، "ضرورة وضع القوانين المكتملة أولا على جدول الأعمال ووضع القوانين التي لا يوجد عيلها مشاكل او الأقل مشاكل ثانيا لتكون جلسة مجلس النواب منتجة".

وأعلن المالكي "تقديم اعتراضات كثير على آلية تنظيم القوانين في جدول جلسات البرلمان"، مبديا اعتراضه على "عملية ربط قانون الأحوال الشخصية بالقوانين التي فيها مشاكل كثيرة".

وبين ان "قانون العفو فيه مشاكل ونقاشات بشأن صياغته وقانون الغاء قرارات مجلس كادر الثورة"، مستدركا "نعتقد كل قانون وله صياغته وشروطه وأحكامه ووقت تمريره وعملية ربط القوانين وبما يسمى (السلة الواحدة) المتوارث في عمل مجلس النواب العراقي هذا امر غير صحيح".

