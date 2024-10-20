انت الان تتابع خبر محطة فندق الرشيد تستقبل 3 من أصل 700 مصوّت تقديري بانتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصل مراسل الخليج 365، على وثيقة جرد باعداد الصوتين حتى 12 ظهرا من مركز اقتراع فندق الرشيد في جانب الكرخ من بغداد.



وجاء في وثيقة الجرد أن عدد الناخبين التقديري الذين يحق لهم التصويت داخل المركز بلغ 700 شخص كنسبة تقريبية، في حين أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 3 أشخاص فقط، اثنان منهم ذكور وأنثى واحدة، بحسب وثيقة الجرد.

وأدلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد فتح مركز اقتراع فندق الرشيد بـ4 ساعات.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.