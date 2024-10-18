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المفوضية تعلن إحصائيات المنتصف للاقتراع الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - الاحصائيات ادناه:

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للأداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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