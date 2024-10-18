انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن إحصائيات المنتصف للاقتراع الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الاحصائيات ادناه:وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للأداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.