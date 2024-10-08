السوداني يعلن متابعته شخصيا طلبات المواطنين.. أربعة قرارات تخص مواطنة

بغداد - ياسين صفوان - وقال "السوداني: اتابع طلبات المواطنين شخصيا وعلى الوزارات رصد القضايا الانسانية والاسراع بمعالجتها".

وأضاف "استوقني طلب عائلة شهيد وداره للأمانة زوجته لديها نسبة عجز تبلغ 75% ولديه ثلاث بنات ومطالب بتسديد 185 مليون واخلاء الدار".

الى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء قرارات بجلسة اليوم تخص هذه الحالة.

وجاء في بيان للمجلس "استجابةً لما قدمته إحدى المواطنات المتضررات من العمليات الإرهابية، أقرّ المجلس قيام وزيرة المالية بإطفاء مبلغ الدين المترتب على المواطنة، استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023)".

كما قرر "قيام هيئة التقاعد الوطنية بالإسراع في إكمال المعاملة التقاعدية، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وحدةً سكنيةً للمواطنة، من ضمن الوحدات التي تؤول إلى الدولة في المشروعات السكنية الجديدة في بغداد".

وقرر المجلس كذلك "الإبقاء على سكنها في الدار التي تعيش فيها منذ 44 عاماً، ويستوفى منها أجر رمزي، استثناءً من شرط المزايدة العلنية وفق المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل".