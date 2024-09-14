انت الان تتابع خبر في حفل المولد النبوي.. السوداني يتحدث عن "محاولات تشويشه" وسلوكيات مشبوهة للمجتمع والان مع التفاصيل
وشدد على انه "ما أحوجنا اليوم لاستعادة كل القيم الأصيلة حتى تتحصن مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة التي تهدد منظومتنا الأخلاقية"، مبينا انه "يجب أن نتسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم لندفع عنا وعن مجتمعاتنا المخاطر والشرور".
وأوضح ان "مشروع الرسول (ص) يقوم على صناعة الإنسان روحيا وبناء حياته من خلال التأسيس لدولة عادلة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات".
واكد انه "لا بدّ لنا هنا من التذكير بأن مسؤوليتنا سواء كنا مسؤوليين أو شخصيات دينية أو اجتماعية أنْ نسهم في بناء هذه الدولة، ومسؤولية المتصدي هي إدارة شؤون الدولة العامة في حين ننتظر من رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى أنْ يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الايجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء".
وبين انه "استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لنْ نلتفت لها".