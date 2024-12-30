انت الان تتابع خبر المشهداني: ترامب طلب من السوداني حصر السلاح بيد الدولة.. والحكومة تعمل على ذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشهداني في تصريحات للعربية تابعتها الخليج 365، ان "ترمب أكد للسوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة".



واضاف ان "الفصائل وافقت على وقف الهجمات، وسيتم تقنين الوجود الأميركي بالعراق قريبا"، مبينا ان "إيران ممتعضة مما حدث بسوريا ولديها العديد من المخاوف".

وشدد على ان "زيارة الوفد الأمني العراقي لدمشق كانت إيجابية"، محذرا من "حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق".

وأشار الى انه "حذرنا سوريا من مغبة عدم احترام حقوق الأقليات و اتفقنا مع سوريا على منع تمدد الجماعات المسلحة".