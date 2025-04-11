شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أورام بألمانيا: الإشعاع الداخلى أحدث علاج لسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان ماختينز أستاذ الأورام بجامعة كولن بألمانيا، إن هناك علاجات جديدة لعلاج سرطان البروستاتا، والتى يتم استخدامها لعلاج المرضى وتم نشرها المجلات العلمية العالمية.



و أضاف، خلال انعقاد مؤتمر المدرسة الدولية للأورام "اسكو" حاليا بالقاهرة، إن أحدث علاج لسرطان البروستاتا هو العلاج الاشعاعى الداخلى أو ما يطلق عليه "براكا ثيربى"، موضحا، إن هناك علاجات من 3 مركبات أو مركبين من الأدوية لعلاج سرطان البروستاتا.

وأوضح، إن أحدث العلاجات هى علاجات هرمونية ويمكن دمج العلاج الهرمونى مع العلاج الكيماوى لبعض المرضى للوصول إلى أفضل نتائج ويتم السيطرة على المرض، موضحا أنه يتم تحديد نوع العلاج طبقا للمريض وحالته والعوامل الجينية.



وأضاف، أن العلاج الهرمونى يمكن دمجه مع العلاجات الكيميائية للتخلص من سرطان البروستاتا، موضحا أن الجراحة قد تكون جزءا من العلاج وقد يبدأ بالجراحة ويتم استكماله بالأدوية الهرمونية، مشيرا إلى أن الجراحة تكون بالتدخل المحدود حاليا وليست بجراحة كبرى وتكون بأقل مضاعفات ممكنة ويتم تحديد نوع العلاج وفقا لحالة المريض، مؤكدا أن المريض لا يتعرض للمضاعفات الكبيرة الناتجة عن الجراحة التقليدية.



وأوضح، إن جزء من العلاج هو متابعة المريض على فترات متقاربة ويمكن إعطاؤة جرعات إشعاعية أو ما يطلق عليه العلاج الاشعاعى الداخلى أو" براكا ثيربى" كما يمكن إعطاء المريض العلاج الاشعاعى قبل الجراحة أو بعدها، موضحا أن هناك أنواعا كثيرة من العلاج الاشعاعى يتم تحديده حسب حالة المريض.



