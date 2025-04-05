نصائح لإعادة الأطفال إلى المدرسة بعد عطلة العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:53 صباحاً - خلال فترات الإجازة المدرسية الطويلة لطفلك، من السهل عليه أن يفقد روتينه. لأيام أو أسابيع، لا يضطر الأطفال للاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى المدرسة؛ لذا قد يبقون في ملابس النوم، وينامون في وقت متأخر، ويقضون معظم اليوم في اللعب أو أمام الشاشة. بعد انتهاء الإجازة، قد تُشكّل العودة إلى المدرسة تحدياً للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. فكيف يمكنك جعل التغيير سهلاً قدر الإمكان؟

يناقش الأطباء والاختصاصيون خطوات فعالة لمساعدة أطفالك على العودة إلى روتين المدرسة بعد العطلات أو العطلة الطويلة.

1. لا تدعي العودة إلى المدرسة تتسلل إلى أطفالك

لا تدعي العودة إلى المدرسة تتسلل إلى أطفالك



مع بدء العد التنازلي لعطلة الشتاء والربيع، وأجواء الاحتفالات بنهاية عطلة العيد، قد تبدو نهاية هذه العطلات وكأنها تنتهي فجأة. للأطفال الصغار، اصنعي تقويماً لتذكيرهم بالعودة إلى المدرسة، واطلبي من الأطفال الأكبر سناً والمراهقين كتابته على تقويمهم الخاص أو إدخاله في هواتفهم المحمولة. كما يمكن أن يكون التقويم تذكيراً مفيداً للمراهقين بواجباتهم المدرسية خلال العطلة.

"بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، يمكنهم المساعدة من خلال إيجاد صور تُمثل الأهداف أو المهام لجعل التقويم أكثر وضوحاً. يمكنهم أيضاً توضيح التقويم بساعات وقت النوم أو مواعيد اللعب عند الأطفال أو المشاريع. أما بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، فيمكن أيضاً وضع خططهم لإكمال أعمالهم مسبقاً على التقويم، ويمكن مكافأتهم قبل العودة إلى المدرسة، ويمكنك بدء فكرة المكافآت من اليوم.

2. عودي لجدول النوم المدرسي مع أطفالك

سواء كان الطالب في الخامسة أم الخامسة عشرة، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً أمرٌ بالغ الأهمية لقدرته على التعلم. لأنه بدون قسط كافٍ من النوم، يكون الأطفال والمراهقون أكثر عرضة لمشاكل السلوك والتعلم والانتباه عند عودتهم إلى المدرسة. كما أن قلة النوم تزيد من خطر إصابتهم بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

الاكتئاب

السكري

ارتفاع ضغط الدم

البدانة

من المهم إعادة الأطفال إلى أنماط نومهم المعتادة قبل عودتهم إلى المدرسة. بالنسبة للأطفال الأصغر سناً تحديداً، يُرجى تأخير وقت النوم بمقدار 15 إلى 20 دقيقة خلال الليالي التي تسبق العودة إلى المدرسة؛ حتى يعود طفلكم إلى جدول نومه المدرسي. ومن المهم أن يتفق جميع الآباء ومقدمي الرعاية على أهمية النوم مبكراً. فرغم أن الأطفال قد يشعرون بخيبة أمل في البداية، إلا أن العودة إلى جدول ما قبل الاستراحة ستؤدي إلى طفل أكثر سعادة وصحة، وصباح أقل تعباً.

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3. تحدَّثي مع طفلك عن التغيير الجديد

تحدثي مع طفلك عن التغيير الجديد



تحدثي مع طفلك أو مراهقك عن الفعاليات المدرسية القادمة، والمشاريع التي ربما نسيها، وما يتطلع إليه عند العودة إلى المدرسة. يمكنك أيضاً مناقشة مخاوفه بشأن العودة إلى النظام المدرسي والتواصل مع أقرانه. هذا من شأنه أن يخفف من قلقه ويذكره بما يحبه في المدرسة. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، بعد عطلة العيد، قد يكون من المفيد وضع قرارات مدرسية للعام الجديد.

إن الاحتفاظ ببعض الأنشطة الشبيهة بالمدرسة أثناء الاستراحة، مثل القراءة أو ممارسة مسائل الرياضيات أو إجراء التجارب العلمية بدلاً من قضاء وقت زائد أمام الشاشة، يمكن أن يساعد الأطفال أيضاً على العودة إلى الفصل الدراسي.

4. أظهري لهم منْ هم أصدقاؤهم؟

بالنسبة لبعض الطلاب، تعني العودة إلى الفصل الدراسي عودةً إلى ضغوط العمل الشاق المرتبطة بالمدرسة، وخاصةً طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. إذا كان طفلك قلقاً بشأن العودة إلى المدرسة، حاولي تنظيم لقاء لعب قصير مع أصدقائه في المدرسة (بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، شجعيهم على التواصل شخصياً مع أصدقائهم خلال العطلة). سيُذكرهم هذا بأصدقائهم وبأن العودة إلى المدرسة ممتعة. كما أنه يُخفف من حدة التوتر بعد فترة من غياب زملائهم، مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم عند عودتهم إلى الفصل.

خلال فترة الاستراحة، قد يبقى المراهقون على تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، قد يتسلل إليهم الشعور بالعزلة إذا رأوا مجموعة من الأصدقاء يستمتعون بوقتهم بدونهم. تواصلي مع ابنك بانتظام وراقبي استخدام ابنك لوسائل التواصل الاجتماعي باستمرار.

5. تجنبي فخ تأجيل المهام المدرسية المهمة

تجنبي فخ تأجيل المهام المدرسية المهمة



يميل الأطفال إلى نسيان واجباتهم المدرسية بعد العطلة، أو شراء اللوازم المدرسية اللازمة عند عودتهم إلى الفصل. قد يُسبب تأجيل هذه الأنشطة ضغطاً نفسياً لا داعي له على الأطفال وأولياء أمورهم. ذكّري الأطفال الأكبر سناً بواجباتهم المدرسية طوال العطلة؛ حتى لا يشعروا بالاندفاع والتوتر قبل العودة إلى المدرسة. يمكنك اصطحاب أطفالك لشراء اللوازم المدرسية خلال فترة التخفيضات بعد العطلة لمساعدتهم على التطلع إلى استخدامها في الفصل.

يمكنكِ أيضاً تهيئة نفسكِ وأطفالكِ للنجاح بالتحضير لليلة بدء المدرسة. حاولي تجهيز ملابس طفلكِ، وتحضير وجبات إفطار وغداء سهلة، وحزم حقائب الظهر؛ لتجعلي يوم عودتهِ الأول أقل إرهاقاً.

احتفلي بفترة غياب طفلك عن المدرسة وعودته إلى التعلم. فتناولي عشاءً خاصاً، أو وجبة خفيفة، أو زيارة المكتبة أو متجر الكتب بعد عودته، يمكن أن يُسهم هذا في بناء بيئة تعليمية إيجابية لطفلك.

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6. شجّعي طفلك للتعبير عن مشاعره

رغم بذل قصارى جهدك، قد يشعر طفلك بمشاعر متضاربة عند عودته إلى المدرسة بعد العطلة، وهذا أمر طبيعي تماماً. شجعي طفلك أو مراهقك على التعبير عن مشاعره، وتواصلي مع شبكة الدعم في المدرسة إذا واجه صعوبة.

إذا واجه طفلك صعوبة في الخروج من المنزل خلال الأسبوع الأول من العودة إلى المدرسة، فأخبري أحد المعلمين أو أحد موظفي المدرسة. هذا يُنبِّه المدرسة إلى أن الطفل قد يحتاج إلى استراحة، ويُعلم طفلك أنك ومعلمه ستدعمانه خلال عودته إلى المدرسة.

مع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، سيعود طفلك غداً إلى روتينه اليومي. إذا سارت الأمور على ما يرام خلال الأسابيع القليلة الأولى من عودته إلى المدرسة، فكّري في إقامة احتفال صغير - على شكل نشاط في عطلة نهاية الأسبوع يتطلع إليه طفلك.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.