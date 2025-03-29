أعراض تؤكد إصابة الطفل بإنفلونزا المعدة.. تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 10:24 صباحاً - تُعَدُّ إنفلونزا المعدة لدى الأطفال، والمعروفة أيضاً باسم التهاب المعدة والأمعاء؛ مرضاً شائعاً. غالباً ما تكون الأعراض خفيفة ويمكن عادةً التحكم فيها في المنزل. وفي المقابل، يمكن أن يكون هذا المرض خطراً على الأطفال إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح؛ لأن أعراض التهاب المعدة والأمعاء على شكل قيء وإسهال يمكن أن تسبب إصابة الطفل بالجفاف.

لذلك يجب، وفقاً لموقع "هيلث"، على الأمهات فهم أسباب وأعراض التهاب المعدة والأمعاء، وكذلك كيفية الوقاية من إنفلونزا المعدة وعلاجها لتجنب خطر إصابة الطفل ببعض المضاعفات.

أسباب إنفلونزا المعدة عند الأطفال

إنفلونزا المعدة مرض معدٍ يسبب التهاب جدران الجهاز الهضمي -الصورة من موقع Freepik

إنفلونزا المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء مرض معدٍ يسبب التهاب جدران الجهاز الهضمي، وخاصة المعدة والأمعاء. يمكن أن يكون سبب إنفلونزا المعدة عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية.

وفي المقابل، غالباً يُصاب الأطفال بإنفلونزا المعدة بسبب فيروس الروتا الذي يصيب في أغلب الأحيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 شهراً. هناك نوع آخر من الفيروسات الشائعة أيضاً تتسبب في إصابة الطفل بإنفلونزا المعدة، وهو الفيروس الغدي. غالباً ما يهاجم هذا الفيروس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

يمكن أيضاً أن يُصاب الأطفال أيضاً بالتهاب المعدة والأمعاء بسبب الإصابة ببكتيريا أكثر خطورة مثل السالمونيلا أو الشيجلا أو المكورات العنقودية أو العطيفة أو الإشريكية القولونية.

تنتشر الفيروسات والبكتيريا المسببة لإنفلونزا المعدة بسهولة. يمكن أن تصيب طفلك الصغير بالتهاب المعدة والأمعاء إذا تناول أطعمة ومشروبات ملوثة بالفيروسات والبكتيريا، أو إذا لامس الطفل جسماً ملوثاً ثم وضع يديه في فمه.

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أعراض إنفلونزا المعدة عند الأطفال

تُعَدُّ الأعراض الرئيسية لالتهاب المعدة والأمعاء أو إنفلونزا المعدة هي الإسهال والقيء، وبشكل عام تُعَدُّ أعراض إنفلونزا المعدة لدى الأطفال هي كالتالي:

فقدان الشهية.

الإسهال (براز مائي ومتكرر) يستمر من يومين إلى أربعة أيام، ولكن عادة لا يزيد على أسبوع.

يستمر الغثيان والقيء لمدة يوم أو يومين.

ألم المعدة.

قشعريرة.

الحمى (أحياناً).

ثم اعتماداً على نوع العدوى المسببة لها، يمكن أن تكون الأعراض الأولى التي تظهر مختلفة أيضاً.

إذا كان السبب فيروساً؛ فقد تبدأ أعراض إنفلونزا المعدة لدى الأطفال بالقيء أو الإسهال الذي يكون مائياً ومتكرراً ولونه أخضر مائل إلى البني، وقد يُصاب الطفل بأعراض الحمى والقيء الناجم عن العدوى الفيروسية، وعادة ما يهدأ القيء بسرعة، ولكن الإسهال قد يستمر لمدة أسبوع أو أكثر، وتبدأ أعراض التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عادة بعد يوم أو يومين من دخول الفيروس إلى الجسم فإذا كان سبب إنفلونزا المعدة لدى الأطفال هو العدوى البكتيرية؛ فإن الحمى تميل إلى أن تكون أعلى وتستمر لفترة أطول.

هل إنفلونزا المعدة خطيرة؟

عندما يعاني الطفل من الإسهال والقيء، يفقد الطفل الكثير من السوائل ويُصاب بالجفاف. يعاني العديد من الأطفال أيضاً من الحمى. يمكن أن تؤثر الحمى المرتفعة في احتمالية إصابة طفلك بالجفاف؛ لأنه يفقد السوائل من خلال العرق.

إذا كان الطفل يعاني من الجفاف، يمكن أن تصبح هذه الحالة خطيرة. يحتاج جسم الطفل إلى السوائل لإنتاج كمية كافية من الدم. ومن دون إمدادات دم جيدة، لا يمكن للأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ أن تعمل كما ينبغي.

تشمل أعراض جفاف الطفل العيون الغارقة، واليافوخ الغائر، وعدم وجود دموع عند البكاء، وجفاف الجلد، والفم، وقلة التبول.

يُصاب الأطفال الرُّضَّع، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، بالجفاف بسهولة؛ لذا تجب مراجعة الطبيب فوراً.

ماذا تفعلين إذا أُصيب طفلك بإنفلونزا المعدة؟

عادة لا تكون هناك حاجة إلى علاج خاص لعلاج إنفلونزا المعدة لدى الأطفال والرُّضَّع. في معظم الحالات، كل ما عليك فعله هو التأكد من حصول طفلك على قسط وافر من النوم لتقليل الحمى، وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

حليب الثدي وسوائل محلول الإماهة الفموية

لا ترضعي طفلك لفترة طويلة -الصورة من موقع Freepik

تعويض السوائل المفقودة يُعَدُّ ضرورياً لعلاج التهاب المعدة والأمعاء؛ لذلك من المهم أن يستمر طفلك في تناوله. أما بالنسبة للأطفال أقل من 6 أشهر؛ فاستمري في إعطاء حليب الثدي، ولا ترضعي طفلك لفترة طويلة أو أكثر من اللازم مرة واحدة، لأن ذلك قد يزيد من الإحساس بالغثيان أو الانتفاخ وإصابته بآلام المعدة، أما إذا كان طفلك يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر؛ فقد يتم استبدال محلول إلكتروليت خلال الـ12 ساعة الأولى بالرضاعة الطبيعية، لتعويض سوائل الجسم والإلكتروليتات المفقودة.

كميات قليلة من الطعام

يجب الاستمرار في تقديم الطعام لطفلك؛ حتى لا يفقد الكثير من الطاقة، وفي المقابل إذا استمر القيء؛ فقد تحتاجين إلى تقليل كمية الطعام وتقديمه كل 30-60 دقيقة.

بعد توقف القيء والإسهال، قدمي الطعام ببطء في المقابل، إذا حدث القيء مرة أخرى، فما عليك سوى إعطاء السوائل مرة أخرى.

دهن مرهم الزنك على الأرداف

يمكن أن يتسبب الإسهال المتكرر في إصابة طفلك بطفح الحفاض وتهيج الجلد حول فتحة الشرج. لجعل طفلك يشعر براحة أكبر؛ نظفي منطقة الأرداف بلطف، ثم جففيها بمنشفة نظيفة.

يمكنك أيضاً وضع مرهم الزنك بشكل كثيف على المنطقة المتهيجة بعد تنظيف الأرداف؛ لأن وضع المرهم يمكن أن يمنع البراز من الالتصاق بجلد طفلك، ولا تنسي أن تغسلي يديك في كل مرة تغيرين فيها الحفاضة.

أدوية خفض الحمى

لمساعدة طفلك الصغير على التعافي بسرعة؛ دعيه يحصل على القدر الكافي من الراحة حسب الحاجة. يمكن للأم أن تقدم له أدوية الحمى أو مسكنات الألم، لكن لا تعطي الإيبوبروفين أبداً للأطفال أقل من 6 أشهر، ولا تعطي الإسبرين للأطفال الصغار؛ من الأفضل استشارة الطبيب أولاً قبل إعطاء أي دواء لطفلك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.