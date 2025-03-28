شكرا لقرائتكم خبر عن كام كحكة وتقيس سكرك امتى وطعامك إيه.. وصفة لمريض السكر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

الكحك من أساسيات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولذا لمريض السكري في العيد، من المهم الاعتدال في تناول الكحك والحلويات لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، بعض النصائح الهامة لمريض السكر خلال احتفال العيد، ومنها:

كمية الكحك المسموح بها لمريض السكر هي:

يُفضل عدم تناول أكثر من كحكة واحدة إلى اثنتين من الكحك الصغير على مدار اليوم.

يُفضل تناول الكحك بعد وجبة غنية بالألياف والبروتين مثل السلطة أو الخضراوات أو اللحم المشوي لتقليل امتصاص السكر.

كما ينصح باختيار الكحك المناسب، فإذا كان بإمكانك صنع أو شراء كحك مُحلى ببدائل السكر فهذا أفضل.

مراقبة السكر في الدم، يجب قياس مستوى السكر في الدم قبل تناول الكحك وبعده بساعتين للتأكد من أنه في المستوى الطبيعي.

شرب الماء، تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم للمساعدة في تنظيم مستوى السكر.

علي مريض السكر القيام بالنشاط البدني، ويُفضل ممارسة نشاط خفيف مثل المشي بعد تناول الكحك.

مع ضرورة تجنب الحلويات الأخرى، فإذا تناولت الكحك، تجنب تناول حلويات أخرى في نفس اليوم.