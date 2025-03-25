شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لقاحات ضرورية يجب أن يحصل عليها كل شخص بالغ والان مع تفاصيل الخبر

عندما نسمع كلمة "تطعيم"، يتبادر إلى أذهان معظمنا تطعيمات الأطفال ولكن هل تعلم أن التطعيمات المُستمرة لا تقل أهمية عند البالغين؟ سواءً كانت للوقاية من الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو حتى السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، فإن التطعيمات تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحتنا في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الحماية من الأمراض الموسمية كالإنفلونزا، وصولًا إلى الوقاية من العدوى المُهددة للحياة كالالتهاب الرئوي وفيروس الورم الحليمي البشري، تلعب اللقاحات دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتنا بحسب موقع تايمز ناو.

يميل الكثير من البالغين إلى تجاهل التطعيمات، ظانّين أنهم محصنون ضد أمراض معينة أو أن لقاحات الطفولة توفر حماية مدى الحياة. ومع ذلك، يمكن أن تتراجع المناعة مع مرور الوقت، وتستمر اللقاحات الجديدة في الظهور والتي توفر حماية أفضل ضد الأمراض المتطورة. سواء كنت في العشرينات أو الأربعينات أو الستينات من عمرك، فإن الحصول على اللقاحات المناسبة لا يحميك فحسب، بل يحمي أيضًا من حولك - وخاصة الأطفال الصغار وكبار السن ومن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

1. لقاح الإنفلونزا

قد تبدو الإنفلونزا مجرد إزعاج موسمي بسيط، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصةً لكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. يُنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا لكل من تجاوز عمره ستة أشهر. ونظرًا لتطور سلالات الإنفلونزا سنويًا، فإن الحصول على أحدث لقاح يضمن حماية مثالية.

2. لقاحات كورونا المعززة

مع استمرار انتشار متحورات كورونا ، تبقى الجرعات المعززة ضرورية للحفاظ على المناعة. ويوصي الخبراء بالبقاء على اطلاع دائم بأحدث الجرعات المعززة، خاصةً لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

3. لقاح المكورات الرئوية

يُعد الالتهاب الرئوي مصدر قلق بالغ، خاصةً لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمصابين بأمراض مثل داء السكري أو أمراض الرئة. يساعد لقاح المكورات الرئوية على الحماية من العدوى التي تسببها العقدية الرئوية ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات مجرى الدم.

4. جرعة معززة من لقاح Tdap (التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي)

إذا لم يكن لديك جرعة معززة من هذا اللقاح في السنوات العشر الماضية، حان الوقت للحصول على لقاح Tdap! يحمي لقاح Tdap أيضًا من الخناق والسعال الديكي. تُنصح النساء الحوامل بتلقي لقاح Tdap خلال كل حمل لحماية أطفالهن حديثي الولادة من السعال الديكي.

5. لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يُعد فيروس الورم الحليمي البشري سببًا رئيسيًا لسرطان عنق الرحم والحلق وأنواع أخرى من السرطان. ورغم ارتباطه عادةً بالمراهقين، إلا أن البالغين حتى سن 45 عامًا يمكنهم الاستفادة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إذا لم يتلقوه سابقًا. يُعد هذا اللقاح خطوةً أساسيةً في الوقاية من السرطان.

6. لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

يمكن أن يُسبب التهاب الكبد الوبائي "ب" تلفًا كبديًا طويل الأمد، وتليفًا، وحتى سرطان الكبد. ينبغي على البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم في طفولتهم، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعيشون أنماط حياة عالية الخطورة، التفكير في الحصول على لقاح التهاب الكبد الوبائي "ب" لحماية مدى الحياة.

7. لقاح القوباء المنطقية (الهربس النطاقي)

إذا كنت قد أصبت بجدري الماء، فأنت معرض لخطر الإصابة بالهربس النطاقي في وقت لاحق من حياتك.

لقاح القوباء المنطقية يوصى به للبالغين فوق سن الخمسين للوقاية من النوبات المؤلمة والمضاعفات مثل الألم العصبي التالي للهربس

