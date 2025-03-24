شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فيتامينات ومعادن تحمى عينيك من تأثير الجلوس أمام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد وقت استخدام الشاشات والموبايل والتعرض للضوء الضار، قد تتحمل أعيننا أعباء كثيرة لمواجهة أنماط الحياة العصرية، ويمكن للتغذية السليمة أن تُحافظ على حدة البصر لدينا وتحمي أعيننا من التلف، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تلعب بعض الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين، والوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، والحفاظ على قوة البصر لسنواتٍ قادمة، والأفضل من ذلك أنك لست مضطرًا للاعتماد على المكملات الغذائية، فهذه الفيتامينات موجودة بشكل طبيعى في العديد من الأطعمة اللذيذة.. وإليك أفضل 8 فيتامينات لصحة العين ومصادرها الطبيعية:

فيتامين A

يُعد فيتامين A من أهم العناصر الغذائية لصحة العين، فهو يحافظ على صفاء القرنية (الطبقة الخارجية للعين) ويدعم الرؤية الليلية من خلال تحسين وظيفة الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، وقد يؤدي نقص فيتامين A إلى العمى الليلي وجفاف العين.

أفضل المصادر الطبيعية

الجزر، والبطاطا الحلوة "غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A، والسبانخ، وصفار البيض حيث يحتوي على الريتينول، وهو أحد أشكال فيتامين A الذي يتم امتصاصه بسهولة.

فيتامين C

فيتامين C مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة ويمنع الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، كما أنه يدعم الأوعية الدموية في العين، ويحافظ عليها قوية وصحية.

أفضل المصادر الطبيعية

الحمضيات مثل (البرتقال والليمون والجريب فروت) غنية بفيتامين C، والفلفل الحلو، والفراولة والكيوي، مليئة بمضادات الأكسدة، والطماطم.

فيتامين E

فيتامين E هو مضاد أكسدة قوي آخر يساعد على منع تلف خلايا العين، مما يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو يعمل بشكل جيد مع فيتامين C للحفاظ على سلامة البصر.

أفضل المصادر الطبيعية

اللوز وبذور عباد الشمس، حيث أن تناول حفنة من هذه المكسرات يوميًا يمكن أن يصنع العجائب لصحة عينيك، والأفوكادو، والسبانخ والبروكلي، وزيت الزيتون من الدهون الصحية التي تدعم وظائف العين.

فيتامين D

انخفاض مستويات فيتامين D يرتبط بحالات مثل بمتلازمة جفاف العين والتهابهاk كما يلعب هذا الفيتامين دورًا في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي.

أفضل المصادر الطبيعية

ضوء الشمس هو المصدر الأفضل والأكثر طبيعية، والأسماك الدهنية، وصفار البيض، والمشروم.

فيتامينات B

تساعد فيتامينات B، خاصةً B6، وB9 (حمض الفوليك)، وB12، على تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي، ومنع تلف أعصاب العين، كما أنها تخفض مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بأمراض العين.

أفضل المصادر الطبيعية

الحبوب الكاملة مثل (الأرز البني، الشوفان، الكينوا)، والبقوليات مثل (العدس، الفاصوليا، الحمص)، ومنتجات الألبان مثل (الحليب والجبن) توفر فيتامين ب12، بجانب البيض والدجاج.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

على الرغم من أنها ليست فيتامينًا، إلا أن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لتقليل أعراض جفاف العين وتحسين إنتاج الدموع، كما أنها تحمي شبكية العين وتساعد في الوقاية من اعتلال الشبكية السكري.

أفضل المصادر الطبيعية

الأسماك الدهنية مثل (السلمون، التونة، السردين)، وبذور الشيا وبذور الكتان، والجوز، وفول الصويا.

اللوتين والزياكسانثين

يعمل هذان المضادان للأكسدة كنظارات شمسية طبيعية لعينيك، فهما يمنعان الضوء الأزرق الضار من الشاشات من التأثير على عينيك، ويقللان من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

أفضل المصادر الطبيعية

الخضروات الورقية مثل (السبانخ)، والذرة والفلفل الحلو، وصفار البيض، وبذور اليقطين.

الزنك

الزنك ضروري لنقل فيتامين A من الكبد إلى شبكية العين، مما يساعد على إنتاج الميلانين الذي يحمي العين، كما أنه يعزز الرؤية الليلية ويقي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

أفضل المصادر الطبيعية

المحار – أغنى مصدر للزنك، ولحوم البقر والدواجن.