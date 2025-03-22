شكرا لقرائتكم خبر عن من وحي مسلسل لام شمسية.. اعرف تأثير الخوف النفسي على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

عرض مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى، ويعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

ومن وحي مسلسل لازم شمسية يظهر الطفل يوسف وهو يشعر بالخوف والاضطراب الدائم، فالخوف هو أكثر مؤثر نفسي على الأطفال الصغار، مثلما يوضح تقرير نشر في موقع better health.

وأوضح التقرير أن المخاوف لدى الأطفال هي حالة شائعة للغاية تتغير أسبابها وأشكالها من طفل إلى آخر وفقًا للبيئة التي يعيش فيها وفقًا للمخاوف التي يتعرض لها، فهناك الخوف من الظلام ومن السرقة ومن انفصال الوالدين وغيرها من الأسباب الكثيرة. ومثل ما يظهر في المسلسل، فخوف الطفل يأتي من المتحرش أو من الأحداث التي يعيشها.

مخاوف الأطفال

متى تذهب للطبيب؟

إذا كان خوف الطفل يتعارض مع حياته اليومية ولعبه وحالته العادية، فعليك الذهاب إلى المختص النفسي الذي يعالج الطفل من المخاوف أو الرهاب وإدارة القلق ويعلم الأطفال طريقة القدرة على التخلص من الأفكار القالقة، كما يعلم الآباء استراتيجيات للقدرة على التعامل مع هذه المخاوف.

وفقاً لتقرير آخر نشر في موقع كيدز هيلث، فهناك طرق لمساعدة الطفل الخائف يمكن الالتزام بها من قبل الوالدين:

- مع نمو طفلك تحدث معه واستمع إليه.

- كن هادئًا عند الاستماع لمخاوفه ومهدئاً له.

- لا تشعره أنك تخاف.

- أخبر طفلك على الدوام أنك بجانبه.

- اشعره بالهدوء والثقة.

- لا تعظم من مخاوفه.

- استمع إليه جيدًا ولا تهمل الاستماع إلى مخاوفه ولا تشعر بالضيق.

للأطفال الذين يخافون من الظلام على سبيل المثال:

- هيأ روتينًا هادئًا قبل النوم ودعه يشعر بالأمان قبل نومه.

- ساعده على وضع قائمة من المخاوف من الأسهل إلى أصعب المخاوف، وتدريجيًا ساعدوه على الشعور بالشجاعة والتخلص من مخاوف تلو الأخرى.

قلل تعرض الطفل إلى المواقف والمحتوى التي يمكن أن تحمل بعض الرعب أو الخطوره أو المحتوى غير المناسب لعمره أو الصور أو الأفلام.

عبر لطفلك على الدوام عن ثقتك وقدراته وقوته على التغلب على مخاوفه.

واجه مخاوف طفلك معهم حتى يشعر بقوة ولا يتجنبها ويتعلم أن يواجهها.

امدح طفلك وكفاء وعند التعامل مع المواقف المقلقة والخائفة بشكل سليم.

إذا كان الطفل يعاني من القلق مرضي أو مخاوف غير طبيعية أو يتعرض لبيئة غير صحية تسبب له الخوف وانعدام الأمان أو يمر بظروف أسريه غير متزنة، عليك للذهاب إلى طبيب مختص.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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