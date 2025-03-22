شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطة.. كيف تتجنبى التلاعب النفسى من الزوج النرجسى والان مع تفاصيل الخبر

واصل أسامة "نيقولا معوض" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الأميرة ظل حيطة، استمرار إحكام سيطرته على زينب "ياسمين صبرى" والتلاعب نفسيًا بها، خاصة بعد ذهابها لأهلها وطلبها الطلاق منه بسبب الغموض المحيط بشخصه وعمله.

وتمكن أسامة من "قلب الترابيزة" على زينب، وإقناعها أنها هي المخطئة في حقه، وعندما حاولت مصالحته أخبرها بأنها من اليوم لن تقابل أصدقائها ولا أهلها وسترتدي النقاب، لتختتم الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

ويؤثر تواجد المرأة في علاقة مع شخص لديه سمات شخصية نرجسية، بشكل بالغ على صحتها النفسية، مما يستلزم إيجاد طريقة لتعلم كيفية التعامل مع تلك الشخصية، مع الحفاظ على الصحة النفسية.

10 نصائح تساعدك على التعامل مع الزوج النرجسى

يعد إضطراب الشخصية النرجسية (NPD)، وفقًا لموقع "Health line" حالة يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للشخص الذي يعاني منها، لكنه لا يمكن تشخيص هذه الحالة إلا من قِبل أخصائي صحة نفسية مؤهل، بناء على معايير محددة، وقد يظهر بعض الأشخاص سمات نرجسية، دون تشخيص إصابتهم باضطراب الشخصية النرجسية.

وفيما يلى 10 نصائح تساعد على التعامل مع الشخصية النرجسية، خاصة في حالة وجود علاقة وثيقة معه، على رأسها الزواج، وهى:

الوعى باضطراب الشخصية النرجسية

كثيرًا ما يصف الناس الشخص النرجسي بأنه جذاب ومحبوب، مما قد يسهّل التغاضي عن بعض سلوكياته الضارة، لذلك من المهم وجود وعى ومعرفة بعلامات اضطراب الشخصية النرجسية ليسهل عليك التعرّف عليها.

عززى ثقتك بنفسك

بناء ثقة صحية بالنفس يسهل عليك التعامل مع بعض السلوكيات الضارة المحتملة، والتي قد تواجهها مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو لديه ميول نرجسية.

كما أن تعزيز ثقتك بنفسك يسهل عليك وضع حدود واضحة، والحزم والدفاع عن نفسك، وكلها أمور أساسية للحفاظ على علاقة جيدة مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية.

دافعى عن نفسك

أحيانًا يكون التجاهل أمر هو رد الفعل المناسب، لكن ذلك يعتمد على طبيعة العلاقة، وعلى سبيل المثال قد يتطلب التعامل مع أحد الوالدين أو الزوج، استراتيجية مختلفة عن التعامل مع زميل في العمل، لذلك إذا شعرتَ بتجاوز حدودك، فحاول ألا تُبدي أي رد فعل، وإذا كنت تريد الحفاظ على علاقتك بذلك الشخص، فحاولى التحدث معه بهدوء ولطف، وأن تحددى بوضوح ما هو غير مقبول وكيف تتوقع أن تعامل، لكن حضرى نفسك لحقيقة أنه قد يكون من الصعب على ذلك الشخص فهم مشاعرك أو التعاطف معها.

ضعى حدودًا واضحة وثابتة

بدلًا من محاولة تغيير شخص لديه اضطراب الشخصية النرجسية أو ميول نرجسية، من الأفضل وضع حدود لأي سلوكيات غير مقبولة لديك وتوضيحها للشخص الآخر بوضوح، ويجب عليك أيضًا تطبيق هذه الحدود بدلًا من توجيه تهديدات أو إنذارات عابرة لضمان أخذك على محمل الجد.

تدربى على مهارات الحفاظ على الهدوء

قد تسهل ممارسة مهارات مثل التنفس العميق، أو اليوجا أو التأمل، الحفاظ على الهدوء وتجنب ردود الفعل عند التعامل مع شخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، أو لديه ميول نرجسية، كذلك التدرب على ما تخططى لقوله قبل فرض حدودك، وتوقع رد فعل الشخص النرجسى مسبقا حتى يتم الرد بالشكل المناسب.

ابحثى عن نظام دعم

إذا لم تتمكن من تجنب الشخص، فحاولى بناء علاقات صحية وشبكة دعم شاملة، مثلا جددى صداقاتك القديمة وحاولى تنمية صداقات جديدة، بجانب تقوية العلاقات العائلية.

أصرى على الفعل الفوري لا على الوعود

كثير من الأشخاص ذوي الشخصية النرجسية بارعون في تقديم الوعود، وقد يعدون بفعل ما تريد، أو بعدم فعل ما تكرهه، أو يعدون بفعل أفضل، وفي كثير من الأحيان، يكونون صادقين في هذه الوعود، وفى حالات أخرى قد تكون هذه الوعود وسيلة لتحقيق غاياتهم الخاصة.

افهمى أن الشخص النرجسي قد يحتاج إلى مساعدة متخصصة

من الممكن أن يظهر بعض الأشخاص سمات معينة، مثل أوهام العظمة أو الشعور بالاستحقاق، دون أن يكون ذلك نتيجة لحالة صحية نفسية أكثر خطورة، والطريقة الوحيدة للتمييز بين السمات العشوائية والاضطراب الحقيقي هي من خلال تقييم أخصائي الصحة النفسية.

و حتى الأشخاص الذين يعانون من سمات نرجسية قد يستفيدون من مساعدة الطبيب النفسى، وعلى الرغم من أن اضطراب الشخصية النرجسية هو حالة صحية نفسية، إلا أنه لا يُبرر السلوك المؤذي أو المسيء.

اعرفى متى تحتاجين للمساعدة

قضاء وقت طويل في علاقة غير متوازنة مع شخص يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، أو ميول نرجسية يعد أمر مرهق عاطفيا.

لذلك إذا كنت تعاني من أعراض القلق أو الاكتئاب أو أمراض جسدية غير مبررة، فمن المهم استشارة طبيب رعاية أولية أو أخصائي رعاية صحية آخر.

اعرفى الوقت المناسب لتجاوز العلاقة

من الأفضل إتخاذ القرار بإنهاء تلك العلاقة في تلك الحالات، وهى:

تأثرت صحتك النفسية أو الجسدية

تعرضت للتحكم أو العزل

تعرضت للإساءة اللفظية أو العاطفية

تعرضت للإساءة الجسدية أو شعرت بالتهديد.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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