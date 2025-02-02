شكرا لقرائتكم خبر عن ما بفطرش.. تعرف على أضرار أخطر عادة غذائية تمارسها والان مع تفاصيل الخبر

وجبة الإفطار هي الوجبة الصباحية المهمة والأساسية التي لا يجب أن نتخطاها مطلقا، يعتقد البعض خطأ أن تفويت وجبة الإفطار أحد الأسباب لإنقاص الوزن، ولكن لا يعي هؤلاء أن وجبة الإفطار تفويتها يعني إنخفاض حاد في مستويات الجلوكوز في الدم، وانخفاض في الطاقة، ونهم شديد والشعور بالضبابية الذهنية.

وفقا لتقرير نشر في موقع eating well فإن وجبة الإفطار لها تأثيرات صحية على المدى البعيد والقصير، وتفويتها يعني أضرار بالغة للجسم والصحة، ومنها:

- اضطراب مستويات الطاقة لديك

عند الاستيقاظ صباحا تكون مستويات الطاقة في الجسم منخفضة، وكذلك مستويات السكر في الدم، مما يجعلنا نشعر ببعض التعب والكسل عندما نتناول وجبة الإفطار، يتم إمداد الجسم بالكربوهيدرات وبالتالي يصبح الجسم قادر على توليد الطاقة والشعور بالنشاط، وتفويتها يعني الشعور بالخمول أكثر.

- اضطرابات ملحوظة في الهرمونات

تدريجيا تحدث اضطرابات في الهرمونات إذا فوتت وجبة الإفطار بشكل متواصل، لأن عدم تناول الطعام لفترة طويلة يؤدي إلى إنخفاض مستويات السكر في الدم، والخلل الواضح بمستويات هرمون الكورتيزول، مما يساعد على اضطراب هرمونات الجسم ككل.

- الشعور بالتقلب المزاجي والعصبية

عند تقلب الهرمونات نتيجة عدم تناول الطعام، قد تشعر بتقلبات مزاجية حادة منها الانزعاج و العصبية و القلق وغيرها وقد تصل حد الاكتئاب.

- النهم الشديد

تفويت وجبة الإفطار يجعل جسمك باحث دائم عن مصادر سريعة للطاقة مما يجعلك أكثر شهية ونهم على مدار اليوم للطعام، تفويت وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالجوع بسهولة، ويجعلك راغب في تناول الكثير من الكربوهيدرات والمخبوزات والرقائق مما قد يزيد وزنك وتضطرب خطتك الغذائية من خلاله.

- الإضرار بصحة القلب

تفويت وجبة الإفطار على الدوام قد يضر بصحة قلبك، هكذا أكدت الكثير من الدراسات، مؤخرا أكدت دراسة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، أن هذا التخطي يزيد فرص الإصابة بمشكلات القلب المختلفه لأن مستويات التأثيرات على سكر الدم و الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، وتلك العادات الغذائية غير المتزنة تؤثر على عمل القلب ومستوى الكوليسترول وقد يزيد فرص الإصابة بالنوبات القلبية وخطر السكتة الدماغية.