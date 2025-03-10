شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للبرتقال أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

البرتقال غني بفيتامين سي والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ويوفر تناول البرتقال مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وخاصة بسبب قيمته الغذائية الغنية.

وبصرف النظر عن فيتامين سي، فإن البرتقال غني بالألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والعديد من المركبات النباتية المفيدة الأخرى، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البرتقال بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن البرتقال أنه مفيد أيضًا لعقلك.

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وفقا لموقع doctor.ndtv يعمل فيتامين C الموجود في البرتقال كمضاد للأكسدة، مما يساعد على حماية خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات وإبطاء التدهور الإدراكي.

كما أن البرتقال غني بمركبات الفلافونويد، التي ترتبط بتحسين تدفق الدم إلى المخ وتعزيز الوظائف الإدراكية، كما يمكنها تحسين الذاكرة وتوفير الوضوح العقلي.

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام أن تناول البرتقال يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20 في المئة.

وكشفت الأبحاث أيضًا أن الحمضيات تعزز نمو البكتيريا المعوية التي تؤثر على إنتاج السيروتونين والدوبامين، ومن المعروف أن هذه المواد الكيميائية تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول كمية كافية من حمض الفوليك بتحسين الوظائف الإدراكية وقد يساعد في تقليل خطر ضعف الذاكرة.

فوائد البرتقال الصحية الأخرى

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من فيتامين سي في تعزيز المناعة، تشير الدراسات إلى أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، يساعد على منع فقر الدم حيث يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد، يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في تعزيز عملية الهضم.