شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة باهتة وهالات سوداء.. علامات تشير إلى هذه المشكلة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يتأثر النظام المناعي لدينا بمجموعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي، ولكن هل يكون لهذه العلاقة تأثيرًا على بشرتنا أيضًا؟ الحقيقة هي أن المظهر المتوهج لبشرتك وصحتها يتأثر برابط قوي بين الأمعاء والجلد، فعلى سبيل المثال إذا تناولت الوجبات الخفيفة غير الصحية واستهلكت كميات زائدة من الطعام الحار يمكن أن يؤدى ذلك إلى ظهور البثور أو حب الشباب، لذلك، فإن الحفاظ على صحة الأمعاء أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجلد ايضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

العلاقة بين الأمعاء والجلد والبشرة

حالة الأمعاء لها تأثير كبير على مظهر الجلد، ونتيجة لذلك، غالبًا ما يشير اللون الشاحب إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، حيث تعتبر الفيتامينات والمعادن من بين العناصر الحيوية التي يتم امتصاصها في الأمعاء، وتعتمد صحة بشرتنا على كل هذه العناصر الغذائية، وقد يكون اللون الباهت نتيجة لنقص العناصر الغذائية الناجم عن وجود خلل في الأمعاء ونتيجة النظام الغذائي غير الصحى.

أسباب لون البشرة الشاحب أو الباهتة

يمكن أن تتسبب المعدة غير الصحية في العديد من حالات الجلد، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى بعض مشكلات الجلد والتي تؤثر على مظهرك وتجعلك تبدو أكبر سنًا ومتعبًا، ويعد الالتهاب أحد الأسباب الرئيسية للبشرة الباهتة، خاصة أن الالتهاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الجهاز الهضمي، لذلك، سيكون من الحكمة فحص صحة أمعائك عن كثب إذا كنت تعاني من مشكلة البشرة الباهتة.

العلاقة بين ظهور الهالات السوداء تحت العين وصحة الأمعاء

إذا كان لديك هالات سوداء تحت عينيك، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ووفقًا لإحدى الدراسات، كان التهاب الأمعاء أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منها، لذلك يجب عليك الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى من أجل العناية بصحتك من الداخل إلى الخارج إذا كنت تريد الحصول على بشرة صحية ومتوهجة خالية من الهالات والتجاعيد والبثور.

كيف يمكن تعزيز صحة الأمعاء؟

هناك عدة أشياء يمكنك القيام بها لتعزيز صحة أمعائك.. على النحو التالى:

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنى بالفواكه والخضراوات والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

- تناول البروبيوتيك الموجود بشكل أساسى في الزبادى.

- احرص على خفض مستويات التوتر لديك.

-تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد خاصة في الليل.