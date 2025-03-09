شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة.. يمكن أن يساعدك شرب الماء في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون، فإن دور تناول كمية كافية من الماء لا يُقدر حق قدرها، حيث يُعَد الماء مكونًا مهمًا في جسم الإنسان، فلا يدرك معظم الناس أن أكثر من ثلثي جسمنا يتكون من الماء، وهو مكون أساسي في العديد من المسارات الأيضية، ويعزز تناول الماء بشكل صحيح عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في الهضم، ويحسن الشعور بالشبع، ويعزز أداء التمارين الرياضية، ويقلل من خطر تقلصات العضلات، كما يمكن أن يدعم حتى فقدان الوزن إذا تم بشكل صحيح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

يعد تناول الماء بشكل صحيح أمرًا ضروريًا للأداء الأمثل لجميع أجهزة الجسم، بما في ذلك صحة الجلد، والقلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي، ووظائف الكلى، وعندما لا نستهلك كمية كافية من الماء، تتأثر وظائف الجسم على مستويات مختلفة.

وقد ارتبط زيادة تناول الماء (أو انخفاض تناوله في أحد الأبحاث) بفقدان الوزن ذي المغزى الإحصائي وانخفاض حالات حصوات الكلى في هذه المراجعة الشاملة لـ 18 تجربة سريرية عشوائية أجرتها شبكة JAMA، ورغم أن التجارب الفردية لم تقترب من الدلالة الإحصائية، فقد أشارت إلى فوائد في السيطرة على مرض السكر، والوقاية من الصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية، وانخفاض ضغط الدم.

كيف يمكن لشرب الماء أن يساعد في إدارة الوزن؟

غالبًا ما يخلط الناس بين العطش والجوع، مما يؤدي إلى تناول الطعام بشكل غير ضروري، وعند الجفاف، يحاول الجسم استخراج الماء من الطعام، مما يجعلك تأكل المزيد، لذلك فإن البقاء رطبًا من خلال تناول ما يكفى من الماء يساعدك في الحد من تناول الطعام من خلال السيطرة على إشارات الجوع الزائفة هذه ويقلل من تناول السعرات الحرارية، مما يساعد في إنقاص الوزن.

اشرب الماء قبل الأكل

إن ترطيب الجسم في الوقت المناسب من اليوم يلعب دورًا حاسمًا، حيث أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يثبط الشهية، وفي حين أن شرب الماء باستمرار طوال اليوم مفيد، فإن تناول كوب قبل الوجبات يمكن أن يساعد في إدارة الجوع ودعم جهود إنقاص الوزن.

وأشار الخبراء، إلى أن متطلبات الماء يمكن أن تختلف حسب الجنس ومستويات النشاط البدني ودرجة الحرارة المحيطة، والاعتماد على العطش لشرب الماء ليس كافيًا، والقاعدة العامة هي استهداف ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء يوميًا (3 لتر/يوميًا للنساء، و4 لتر/يوميًا للرجال).

ويجب على الرجال استهلاك ما يقرب من 13 كوبًا من السوائل يوميًا مقابل 9 للنساء، المهم ألا يقل تناولك للماء عن 8 أكواب يوميًا، وفي الأيام الحارة وعند قضاء الوقت في الهواء الطلق، يُنصح بزيادة تناول الماء بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بشرب ما يقرب من 250 مل من الماء لكل 30 دقيقة من التمارين، ويعتبر لون البول مؤشرًا جيدًا على الترطيب الكافي، وذلك عندما يكون لونه شفافًا بنيًا، أما إذا كان لون البول أغمق، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف.