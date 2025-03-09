شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الوقاية من أمراض المعدة أثناء الصيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

خلال شهر رمضان نمارس بعض العادات الخاطئة التي تصيبنا بأمراض المعدة، فالصيام نظام يعمل على تنظيف الجسم وتعزيز صحته، ولكن الممارسات الغذائية الخاطئة مثل الإفراط في تناول الطعام أو اضطرابات نوعيات الطعام التي نتناولها والإكثار من الأطعمة المقلية وغير الصحية هو الذي يؤثر وبشكل كبير على سلامة معدتك خلال شهر رمضان، فتشعر بأنواع من الأعراض غير الصحية مثل التقلصات والغازات والاضطرابات الباطنية، فضلاً عن مشاكل الإمساك والإخراج وألم المعدة وأمراضها.

نصائح للوقاية من أمراض المعدة أثناء الصيام

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيرمينيا هوسبيتالز، فإن الكثير من الخطوات يمكن أن تقي بها نفسك من أمراض المعدة أثناء الصيام مثل القرحة والحموضة وغيرها:

- النظام الغذائي الصحي وتنظيم مواعيد الطعام هو الملاذ للوقاية من أمراض المعدة أثناء شهر رمضان

- لا تفرط في تناول الطعام عند الفجر ولا تتناول كميات كبيرة من الطعام بل تناول وجبات صغيرة متكررة من الفطر وحتى موعد السحور

- تجنب تناول الأطعمة الدهنية والحارة والحمضية حتى لا تتسبب في قرح بالمعدة

- تناول الخضروات والبروتينات والفواكه والأطعمة المتوازنة

- تجنب المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين

- حاول تناول الكثير من الماء والعصائر الطازجة من الفواكه

- اهتم بتناول الأطعمة سهلة الهضم وتجنب الأطعمة صعبة الهضم مثل اللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية وتناول الأطعمة السهلة مثل الحساء والوجبات الخفيفة مثل الخبز القمح الكامل

- التمارين الخفيفة غير الثقيلة مثل المشي واليوجا وساعد على تعزيز النظام الغذائي والتمثيل الغذائي أثناء شهر رمضان

- تجنب التمارين الشاقة

- تجنب الجفاف وتناول الكثير من السوائل

- إذا شعرت بألم في المعدة وعدم راحة في الأمعاء استشر طبيبك المختص

- لا تنام بعد تناول الطعام مباشرة.