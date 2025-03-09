شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. "جوز" الذاكرة.. تناوله في رمضان يساعد طفلك على المذاكرة بعد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

المكسرات إضافة رائعة لنظامك الغذائي ويميل معظمنا إلى استهلاك المكسرات بكل أنواعها خاصة في شهر رمضان فى حشو وتزيين الحلويات وغيرها من الاستخدامات، وتكشف دراسة حديثة نُشرت في مجلة أبحاث الشيخوخة عن أن الجوز أو عين الجمل يساعد فى تعزيز صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية للصفار والكبار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

القيمة الغذائية للجوز

يتميز الجوز بأنه مصدر قوي للعناصر الغذائية بسبب محتواه الاستثنائي من الدهون غير المشبعة، خاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، بجانب محتواه من البروتين والألياف والمغنيسيوم، لذلك فهو مفيد جدًا لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية لذلك من الممكن تضمينه لأطفالك في شهر رمضان حتى كوجبة خفيفة بعد الفطار لمساعدتهم على المذاكرة بعد يوم طويل من الصيام.

فوائد الجوز في تعزيز الدماغ

تشير دراسات متعددة إلى أن تناول الجوز بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب، والسكري، مع تحسين الوظائف الإدراكية والحماية من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، وتنبع هذه الفوائد الصحية إلى حد كبير من مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الجوز، والتي تحارب الضرر التأكسدي في الجسم وتحسن العديد من المؤشرات الصحية.

فوائد الجوز للقلب والأوعية الدموية

فوائد الجوز على صحة القلب والأوعية الدموية واسعة النطاق، بما في ذلك قدرته على خفض ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول السيئ.

كم حبة جوز يجب أن نستهلكها يوميا؟

وجدت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Nutrients أن تناول 10 جرام فقط من الجوز يوميًا (أي ما يعادل ،خمسة أنصاف من الجوز تقريبًا) ساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتوصي إدارة الغذاء والدواء بتناول المكسرات مرة واحدة يوميًا للحصول على فوائد صحية للقلب.