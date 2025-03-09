أفكار لجعل رمضان أكثر متعة للأطفال

ممارسة ألعاب تقليدية

طفلان يلعبان لعبة تقليدية

انتهزي فرصة شهر رمضان المبارك لكي يبتعد أطفالك عن الأجهزة اللوحية مثل " الآي باد" والهواتف الذكية، حيث إنك تعرفين مدى أضرار مثل هذه الاجهزة عند استخدامها لمدة طويلة كل يوم، ولذلك يمكن أن تشجعي أطفالك بالعودة إلى ألعاب تقليدية كان يمارسها الأطفال في سنوات ماضية وقبل اختراع مثل هذه الأجهزة، وبذلك فأنت سوف تحصلين على خطوة جديدة ضمن خطوات مهمة تستعدين بها مع طفلك لقضاء أيام رمضان من دون مشقة، لأن مثل هذه الألعاب تستغرق وقتاً في إنجازها ولا يستطيع الطفل أن يتركها قبل أن يحصل على نتيجة وهي الفوز أو الخسارة.

لاحظي أن انجذاب طفلك إلى الألعاب التقليدية ولعب ألعاب مثل تجميع المكعبات وقطع البازل، وكذلك بعض الألعاب التقليدية مثل الشطرنج، تساعد طفلك على تحفيز مهارات التفكير لديه والتحلي بالصبر وروح المنافسة وتقبل الخسارة، كما أنها تمرن عضلاته وتساعده على التنسيق الصحيح والمتزن بين العقل والعضلات على العكس من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

تجهيز توزيعات وهدايا

توزيعات للمناسبات

أعدي مع أطفالك توزيعات رمضانية وبشكل يومي، وخصصي لهم وقتاً؛ لكي يقوم الأطفال بتقديمها لرواد المسجد القريب من البيت مثلاً، كما يمكن إعداد بعض التوزيعات الصغيرة التي تحتوي على التمر وقطع من الحلوى الصغيرة وضعي بداخلها قطعاً نقدية ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين، وذلك بمساعدة طفلك، بحيث يتم توزيعها على مدار الشهر ويمكن ان توزع على أطفال الحي الفقراء لكي يشتروا ما يحبهم مثل باقي الأطفال ويمكن أن يصطحبك طفلك إلى دار للأيتام خلال النهار أو زيارة بعض بيوت الفقراء والمحتاجين الذين اعتدت على مساعدتهم طيلة العام.

جهزي مع أطفالك بعض الفقرات الخاصة بمناسبات سوف تحل خلال شهر رمضان، مثل إحياء ليلة القدر ثم بعد ذلك يأتي عيد الفطر، ولذلك يمكنك أن تقومي بتصميم بطاقات التهنئة بليلة القدر مع أطفالك وتجهيزها للعشر الأواخر المفردة من شهر رمضان وكتابة الآيات القرآنية القصيرة والأحاديث النبوية عن فضلها، ويمكن أن تخصصي الأيام الأخيرة من شهر رمضان بحيث تكون لديك خطوات لمشاركة الأطفال في أواخر رمضان، مثل إعداد كعك ومعمول العيد وتغليفهما لتوزيعهما على الأحبة والفقراء أيضاً، وكذلك يمكن إعداد أصناف حلوى العيد وبطاقات التهنئة بحلوله، وهذه الأنشطة يمكن الاستعداد لها من خلال استغلال وقت نهار رمضان في هذه الفترة لإعدادها مع طفلك.

المساعدة في إعداد حلويات رمضان

قطايف رمضان

خصصي وقتاً لكي تدخل معك ابنتك خصوصاً إلى المطبخ في رمضان وبشكل يومي لكي تعوديها على التعاون معك، واعلمي أن فوائد دخول ابنتك الصغيرة إلى المطبخ في رمضان كثيرة ومهمة، ومن بينها أن طفلتك سوف تشعر بالفرحة لأنها تقدم شيئاً مميزاً لأسرتها إضافة لسعادة الأب حين يلحظ أن طفلته قد كبرت وأصبحت مثل أمها تقف في المطبخ، إضافة لأن الطفلة لن تشعر بطول وقت الصيام لأنها سوف تمضي من هذا الوقت عدة ساعات من النهار في الطبخ.

احرصي أيضاً على تخصيص وقت لدخول ابنك الذكر إلى المطبخ، بحيث يكون من ضمن الأفكار التي تساعده على قضاء وقت ممتع خلال نهار الصيام؛ حيث إنه سوف يشعر بالسعادة ويتعلم معنى الصبر حين يراقب أصناف الطعام الشهية أمامه، ولكنه لا يأكل منها إضافة إلى أن خطوة تشجيع الأطفال على دخول المطبخ تساعدهم على تعلم الحساب مبادئه الأساسية بشكل عملي عندما يصنفون أنواع الخضار ويعدون حبات من الفاكهة، ويجب أن تستغل الأم هذه الفرصة جيداً.

الاهتمام بالمزروعات المنزلية

خُصّي أحد الأطفال أو خصّيهم جميعاً بمهام منزلية بسيطة ولكنها تساعدهم على التعلم أولاً وقضاء أوقات ممتعة ومفيدة ثانياً، مثل ري المزروعات المنزلية سواء في حديقة المنزل أو في الأصص التي تزين الشرفات المنزلية، ويمكن أن يقوموا بمهمة العناية بالحيوانات الأليفة، مثل القطط والعصافير الملونة.

اعلمي أن استثمار وقت أطفالك في مثل هذه الأعمال يعد واحداً من الطرق التي يمكنك تجربتها.. أهم الطرق لتدريب الأطفال على تحمل المسؤولية، أي أن الطفل سوف يشعر بأهمية العناية بهذه الأمور وبأنه لم يقم مثلاً بري المزروعات وبسبب انشغال الوالدين خلال شهر رمضان فسوف تموت المزروعات عطشاً وكذلك بالنسبة للحيوانات فيستشعر الطفل قيمته ودوره في الأسرة ويهتم بأن يتحمل مسئوليات صغيرة منذ سن مبكرة.

تخصيص فقرة للألغاز المرتبطة بالشهر الفضيل

علامات استفهام

أمثلة لبعض الألغاز المرتبطة بالشهر الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 07:27 صباحاً - من الضروري لكل أم أن تحرص على أن يقضي أطفالها أوقاتاً ممتعة خلال نهار رمضان وحيث إنهم غالباً ما يكونون قد بدأوا مرحلة تعلم الصوم والتعود عليه، ولذلك فهي تفكر باستمرار بطرق وأفكار تساعدهم على قضاء نهار رمضان من دون أن يشعروا بوقته الطويل، كما أنها تفكر أيضاً بأن أطفالها يجب أن يستمتعوا بعد الإفطار بأنشطة جميلة تحببهم بالشهر الفضيل وتجعلهم ينتظرونه كل عام.من الأفكار التي يمكن أن يقوم بها الأطفال ما يشمل بعض الألعاب الخفيفة وكذلك بعض الأعمال المنزلية المفيدة وعلى الأم ان توازن بينها، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية فضيلة عبد السلام، حيث أشارت إلىخاصة خلال النهار، ومن هذه الأفكار مساعدة الأم في تجهيز حلويات رمضان وري المزروعات المنزلية وغيرها في الآتي:خصصي فقرة يومية لألغاز مرتبطة بالشهر الفضيل، بحيث يحصل الطفل بطريقة غير مباشرة على معلومات مهمة ترتبط بالشهر الفضيل، وكذلك يمكن تنويع الأسئلة وتخصيص جوائز للأطفال، مثل أن تقومي بكتابة السؤال على ورقة وتكتبي على الجهة الثانية من الورقة اسم جائزة الطفل، ويمكن أن تقومي أيضاً بتجهيز صندوق وتضعين به بعض الأوراق وتكتبين فيها أسماء الجوائر، بحيث يختار الطفل ورقة صغيرة عن طريق " القرعة" وبالتالي فأنت تتحينين له الفرصة لكي ينوع في الأسئلة التي سوف يجيب عليها.1- اذكر خمسة من أسماء الله الحسنى؟الرحمن - الرحيم - الملك....2- في أي شهر نزل القرآن الكريم ؟في شهر رمضان.3- كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟٤٠ سنة.4- كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى؟٦٣ سنة.5- كم عدد سور القرآن؟١١٤سورة.6- من هو اسم النبي الذي ذكر كثيراً في القرآن الكريم ؟موسى عليه السلام.7- من هو خليل الرحمن؟إبراهيم عليه السلام.8- من هو كليم الله عز وجل؟موسى عليه السلام.9- ما هي قبلة المسلمين الأولى؟المسجد الأقصى.10- من هو القائد المسلم الملقب بسيف الله المسلول؟خالد بن الوليدقد يهمك أيضاً: كيف تعدين برنامجاً غذائياً نموذجياً لطفلك ما بين الإفطار والسحور؟