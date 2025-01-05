شكرا لقرائتكم خبر عن دايت البحر المتوسط أفضل نظام غذائى فى 2025 وهذه فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

دايت البحر المتوسط أفضل الأنظمة الغذائية الحديثة، ويمكنك اتباعه فى عام 2025 لصحة أفضل، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائده الصحية المختلفة، والتي تشمل تقليل الالتهابات، وتحسين النوم، وتحسين الحالة المزاجية، بحسب موقع تايمز ناو.

يعتقد الخبراء أن النظام الغذائي المتوسطي، الذي نشأ في دول حول منطقة البحر الأبيض المتوسط - فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وموناكو ومالطا واليونان وتركيا وسوريا ولبنان والعديد من الدول الأخرى - يركز على الدهون الصحية تمامًا والأطعمة النباتية، مع كون زيت الزيتون البكر الممتاز المصدر الأساسي للدهون، ويساعد هذا النظام الغذائي على تقليل خطر الوفاة والأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والسمنة.



ما النظام الغذائي المتوسطي؟



النظام الغذائي المتوسطي ليس طريقة واحدة لتناول الطعام واستهلاكه، ولكنه مصطلح واسع يستخدم لوصف عادات الأكل، ووفقًا للخبراء، فإنه يركز على جودة الأطعمة المستهلكة بدلاً من التركيز على عنصر غذائي واحد أو مجموعة غذائية.

كما يؤكد الحصول على الكثير من التمارين والاستمتاع بالوجبات مع العائلة والأصدقاء.



فوائد اتباع النظام الغذائي المتوسطي



نوم أفضل



ووفقًا للخبراء، تقول الدراسات أن النظام الغذائي المتوسطي له تأثير كبير على عدد ساعات نوم الأشخاص في الليلة وجودة تلك الساعات. تشير النتائج إلى أنه كلما التزم شخص ما بالنظام الغذائي المتوسطي، زادت احتمالية حصوله على نوم أطول وأفضل.

النظام الغذائي منخفض في الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الأسماك، مما يحسن النوم، كما تساعد المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان في تنظيم إنتاج الميلاتونين في الجسم - وهو هرمون ضروري للتحكم في النوم.

الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يكون له أيضًا فوائد مضادة للالتهابات تساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب.

وفقًا للخبراء، نظرًا لأن النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والدهون الصحية، فإنه يقلل من الالتهابات في جسمك بسبب مضادات الأكسدة العالية.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بهذه الأطعمة لديهم مستويات أقل من علامات الالتهاب في دمائهم.

تقول الدراسات أن النظام الغذائي المتوسطي هو أحد أفضل الأنظمة الغذائية التي تقلل من خطر الوفاة لأي سبب أو سبب محدد، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

الأطعمة في النظام الغذائي المتوسطي مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف لتقليل الالتهاب وتحسين وظيفة المناعة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعمل هذه الأطعمة أيضًا على تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول.

تقليل خطر الإصابة بالخرف

وفقًا للبحث، فإن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف. تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك ومنخفض اللحوم الحمراء والدهون المشبعة يحمي الدماغ من التدهور المعرفي.

يعزز هذا النظام الغذائي صحة الدماغ من خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ومقاومة الأنسولين، فضلاً عن تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والأيض.

يساعد النظام الغذائي أيضًا في تقليل الاكتئاب، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة بسبب:

الفواكه والخضراوات الطازجة المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تعزز وظائف المخ

تنظم الألياف ضغط الدم، مما يساعد في تقليل القلق والاكتئاب

تعزز أحماض أوميجا 3 الدهنية الحالة المزاجية وتقلل الالتهابات

تحسن صحة الأمعاء، مما يؤثر على الحالة المزاجية.